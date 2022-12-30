Следующий год будет довольно тяжелым для нефтегазового сектора РФ - ПСБ

Следующий год будет довольно тяжелым для нефтегазового сектора РФ, учитывая эмбарго и потолки цен, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рекордных финансовых результатов, как в 2022г, не ожидается по причине сокращения добычи и поставок, - прогнозируют аналитики банка. - В то же время ожидаемое нами ослабление курса рубля при достаточно высоких ценах на нефть и газ окажут поддержку экспортерам. Но более выигрышно будут смотреться газовые компании и отдельные нефтяные "фишки", больше ориентированные либо на внутренний сектор, либо на экспорт в АТР. При условии ослабления курса рубля к концу 2023г интерес с точки зрения дивидендов могут представлять привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" (ждем 8-9 руб./акцию".

Стратеги Промсвязьбанка отдают предпочтение акциям "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "Газпром нефти".

"НОВАТЭК" выигрывает за счет высоких цен на газ и стабильности сбыта. Финансовые результаты "Роснефти" будут под давлением, но ослабление курса рубля и довольно высокие цены на нефть могут сгладить негатив от европейских санкций. "Газпром нефть" в текущих условиях смотрится достаточно выигрышно за счет большей ориентации на внутренний спрос. Для снижения санкционного давления экспортные потоки будут перенаправлены в Азию", - пишут эксперты.

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