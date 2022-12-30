ПСБ подтверждает оценку банковского сектора РФ на уровне "лучше рынка"

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают оценку банковского сектора РФ на уровне "лучше рынка", сообщается в обзоре банка.

"Банковский сектор вернулся на прибыльный уровень во II полугодии 2022г, что позволяет с оптимизмом смотреть и на 2023г, - пишут эксперты. - Позитивное влияние будет оказывать повышенный спрос на кредиты среди крупных корпоративных клиентов в условиях закрытия доступа к западному рынку капитала и реализации масштабных инвестиционных проектов по импортозамещению, а также в связи с переориентацией торговых потоков в Азию. Ожидаемое замедление инфляции будет способствовать снижению ставок по кредитам, что должно поддержать спрос на ипотечное и потребительское кредитование. Позитивным фактором также может выступить временное снижение требований к достаточности капитала".

Стратеги Промсвязьбанка отдают предпочтение бумагам Сбербанка, TCS Group и "Московской биржи".

"По нашему мнению, именно фактор дивидендов станет ключевым триггером для роста бумаг Сбера в 2023г. Ожидаем в следующем году восстановления финансовых показателей TCS Group - прибыли и рентабельности капитала, а также увеличения портфеля обеспеченных продуктов, что позволит снизить риски. Ожидаем, что по мере увеличения количества торгуемых инструментов и постепенного допуска нерезидентов из дружественных стран, показатели "Московской биржи" станут лучше, что позволит вернуться к выплате дивидендов", - прогнозируют эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.