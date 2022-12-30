БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, наиболее интересных для активных трейдеров. В список вошли бумаги TCS Group, VK, HeadHunter, Polymetal и Ozon, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Михаила Зельцера.

Эксперт подчеркивает, что в список вошли акции, которые из раза в раз показывали свой взрывной характер, и почти каждый месяц присутствовали в промежуточных рейтингах БКС.

"Примечательно, что вся пятерка - российские компании, но с международной пропиской. Повышенная изменчивость курса акций, в том числе, и была вызвана рисками юрисдикции, ограничением прав акционеров, включая вопрос выплаты дивидендов. Также большинство компаний из списка относятся к сегменту "корпораций роста", что в этом году на фоне резкого повышения процентных ставок подвергался существенному давлению", - отмечается в комментарии.

Многократно подтвердив свою тенденциозность поведения, данные акции, по мнению аналитика, безоговорочно останутся высоковолатильными и в 2023г, а их динамика может опережать темп изменения индекса Мосбиржи.

"Если в слабом для рынка 2022г данные акции просели значительно больше индекса Мосбиржи, то при росте широкого рынка (базовый сценарий на 2023г), скорость подъема этих бумаг может быть существенно выше, - прогнозирует Зельцер. - И используя параметры волатильности этих акций в русле основной тенденции, можно попробовать заработать еще и на локальных волнах подъема и коррекции. Правда, лучше с соблюдением мер предосторожности, применяя защитные стоп-приказы".

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