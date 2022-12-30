"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Абрау-Дюрсо с целью 240 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Абрау-Дюрсо" с целевой ценой 240 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 180 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что с учетом ухода иностранных поставщиков в преддверии новогодних праздников ожидается рост продаж линейки шампанских и вин "Абрау-Дюрсо".

"С точки зрения технического анализа бумага двигается в рамках бокового тренда к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 180 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Абрау-Дюрсо" - крупное российское винодельческое предприятие, которое специализируется на выпуске игристого вина, шампанского, крепких и безалкогольных напитков и прочей продукции. Компания также развивает свое туристическое направление на берегу Черного моря в поселке Абрау-Дюрсо.

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