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30 декабря 2022 года 16:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $98,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целевой ценой $98,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $80,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению экспертов, существенное снижение котировок бумаг Amazon в последние недели вернуло им привлекательность. В 2022г капитализация Amazon оказалась под давлением замедления роста выручки и ухудшения рентабельности. Аналитики считают, что в 2023г инициативы по повышению эффективности, а также контроль над капитальными расходами позволят компании улучшить рентабельность и вернуть свободный денежный поток к положительным значениям. "С технической точки зрения после существенной коррекции акции стабилизировались и формируют уровень поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $80,5 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - отмечается в комментарии. Amazon - один из крупнейших продавцов e-commerce в мире. Компания реализует собственные товары и предоставляет сервисы сторонним продавцам. Кроме того, Amazon является крупным игроком на рынке облачных решений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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