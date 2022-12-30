Рубль на последних торгах года уверенно растет к доллару и евро перед длительными праздничными выходными

Москва. 30 декабря. Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине на последних торгах года и перед длительными праздничными выходными.

Курс доллара США составил 69,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,68 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,08 руб./EUR1, подешевев на 1,95 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,35 рубля - до 71,56 рубля. Курс китайского юаня опустился на 38,1 копейки - до 9,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро днем в пятницу перед новогодними каникулами. Участники торгов закрывают "длинные" позиции по валюте, стремясь избежать рисков роста волатильности на следующей неделе. Валютная секция на Московской бирже в первую неделю нового года будет работать, в то время как страна в целом в это время традиционно "уходит" на длительные новогодние и рождественские каникулы.

Минфин РФ утвердил новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличив максимальную долю юаней до 60% и золота до 40%, говорится в сообщении министерства.

Минфин не уточнил, как изменились нормативные доли других валют. Исходя из того, что доля двух доступных для вложений ФНБ активов, которые Минфин называет в своем релизе, может быть ниже 60% и 40% (то есть в совокупности ниже 100%), альтернатива юаню/золоту по-прежнему есть. Минфин это не комментирует.

Валютная структура ФНБ начала меняться в 2021 году. Изначально структура вложений фонда была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале 2021 года в ней появились юань и иена - 15% и 5%, доли доллара и евро снизились до 35%.

Позднее из структуры ФНБ был исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля золота - 20,2%.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин может начать покупки юаней в ФНБ в рамках бюджетного правила уже в январе. "Посмотрим, какая будет ситуация в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе, юанями", - сказал он.

Министр также пояснял, что решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ министерство будет принимать на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря было размещено 41,898 млрд евро, 2,767 млрд фунтов стерлингов, 478,48 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 242,7 млн рублей.

Цены на нефть немного снизились днем в пятницу, однако завершают в плюсе второй год подряд.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК подешевели на 0,13% - до $83,35 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,23% - до $78,22 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,7%.

С начала года североморский сорт прибавил более чем 5%, WTI - почти 4%. В этом году главными факторами для нефтяного рынка стали конфликт на Украине, укрепление доллара и ситуация в экономике Китая.

Участники рынка продолжают оценивать данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг и указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

"Динамика рубля в новом году будет определяться в первую очередь процессом восстановления российского экспорта. В текущих условиях влияние возобновившихся покупок валюты в рамках бюджетного правила на рубль будет ограниченным. В целом у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к движению ниже 70 руб./$1 в первом квартале 2023-го при налаживании морских поставок российской нефти и нефтепродуктов", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ в пятницу провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 106,5 млрд рублей (при лимите 1,6 трлн рублей) в среднем по ставке 7,38% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,52% и 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно