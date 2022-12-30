Рынок акций РФ может показать более активный рост в 2023г по сравнению с рынками других стран - ПСБ

Российский фондовый рынок в 2023г, по мере стабилизации внешнего фона и возвращения аппетита к риску, а также в отсутствие новых геополитических шоков, может показать более активный рост по сравнению с рынками других стран, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ждем, что в 2023г взаимозависимость внешнего фона и российского рынка сохранится, став важным фактором восстановления последнего, - пишут эксперты. - Несмотря на наши консервативные ожидания по глобальным рынкам, геополитические риски и ограниченность притока капитала в первые месяцы года, сильного падения не ждем - фундаментально рынок дешев (P/E индекса MSCI EM составляет 12,5х, когда P/E РТС составляет 3,6х) и учитывает перспективы глобальной рецессии".

Структура спроса на российском рынке акций будет сохраняться, уверены в ПСБ. Интерес инвесторов к нефтегазовому сектору в 2023г, скорее, останется невысоким из-за падения прибыли и снижения дивидендов после введения санкций на инвестиции и экспорт сырья в страны Запада. А вот внимание инвесторов ко внутренним секторам, в первую очередь, финансовому, учитывая перспективы оживления российской экономики, по прогнозам аналитиков, будет повышаться.

"В основе интереса к финансовым компаниям - улучшение финпоказателей и перспективы объявления ведущими игроками дивидендов на фоне адаптации к санкционному давлению, - отмечается в обзоре. - Полагаем, что наиболее торгуемый бумагой на рынке в 2023г останется Сбер. Приток инвесторов в потребительский сектор ожидаем на фоне фундаментальной недооцененности бумаг и продолжающегося органического развития компаний".

Эксперты банка также ждут активной переоценки в сегменте малоликвидных бумаг, ориентированных на внутренний рынок, - они способны стать бенефициарами сложившейся ситуации в экономике. Акции металлургических и горнодобывающих компаний могут привлечь инвесторов из-за ослабления рубля. Санкционный режим по этому сегменту вряд ли ухудшится, считают стратеги банка.

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