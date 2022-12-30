ФРС, вероятно, поднимет ставку на 50 б.п. в феврале 2023г - Freedom Finance Global

Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, поднимет базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в феврале 2023 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Надежды на скорое окончание текущего курса ФРС укрепились после выхода еженедельных данных о числе пособий по безработице. Показатель увеличился на 2,46% - с 1,669 млн до 1,71 млн при консенсусе 1,686 млн. Ухудшение ситуации на рынке труда должно стать для Федрезерва аргументом в пользу смягчения антиинфляционных мер. Пик инфляции в США был пройден в июне 2022 года, поэтому замедление темпов ужесточения монетарной политики становится все актуальнее. За счет этой меры будет возможно обеспечить более мягкое прохождение рецессии. В то же время необходимо учесть, что в ноябре инфляция составила 7,1% г/г, по итогам года закрепится около 7%, а таргет ФРС остается на отметке 2%, то есть в 3,5 раза ниже, - пишет эксперт в комментарии. - "Ястребиный" настрой ряда руководителей регулятора сигнализирует о его намерении продолжать меры по обузданию роста потребительских цен. В этой связи мы предполагаем, что в феврале ставку поднимут на 50 б.п., как это было сделано на последнем в уходящем году заседании. Дальнейшее сужение шага повышения ставки возможно в зависимости от будущей макростатистики, в первую очередь от данных о динамике инфляции, ВВП и состоянии рынка труда".

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