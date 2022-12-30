Вероятно ослабление рубля до 78-80 руб./$1 к концу 2023г - ПСБ

Вероятно ослабление курса рубля до уровней 78-80 руб./$1 к концу следующего года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ждем постепенного ослабления курса национальной валюты к 78-80 руб./$1 за доллар к концу 2023 года. Основные факторы: более низкая, чем в 2022 году, стоимость нефти, сокращение физических объемов экспорта, восстановление импорта с повышенными ценами (из-за роста издержек, связанных с санкциями) и завершение к середине года активной фазы девалютизации, - пишут эксперты в аналитическом материале. - От более сильного ослабления курса рубля в 2023 году будут сдерживать сохранение большого внешнеторгового профицита (около $170 млрд после рекордных $280 млрд в 2022 году), несмотря на эмбарго и "потолок" цен на нефть, а также ограниченный спрос на валюту в условиях трансформации экономики и контроля за движением капитала, а также санкционных рисков".

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