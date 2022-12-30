.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть завершают 4К22 в минусе
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%
Снижение промпроизводства в РФ в ноябре замедлилось до 1,8%, после падения на 2,6% в октябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,7%. В январе-ноябре промпроизводство уменьшилось на 0,1%
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие наши читатели, партнеры, коллеги! Поздравляем вас с Новым - 2023 - годом! Желаем вам и вашим близким, родным и дорогим вам людям здоровья, оптимизма, удачи в делах и успешных финансовых результатов в Новом году! Спасибо вам за то,...
 
Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году до 5,6%
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2021 году - до 5,6% с 4,7%, сохранив оценку снижения экономики в 2020 году на уровне 2,7%, следует из сообщения статслужбы. "Росстат представляет третью оценку ВВП за 2021 год и пятую за 2020 год. ВВП за 2021...
 
В 3-м квартале чистый экспорт в структуре ВВП РФ вырос до 10,4%
Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 3-го квартала 2022 года составила 66,1% против 66,3% в 3-м квартале 2021 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата) об использовании ВВП в 3-м...
 
30 декабря 2022 года 09:07

Цены на нефть завершают 4К22 в минусе

Уолл-стрит резко выросла в четверг на статданных по рынку труда. Азиатские фондовые рынки растут в ходе последних торгов 2022 года. Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают четвертый квартал в минусе.
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг на данных, указавших на ослабление рынка труда в США, что было воспринято инвесторами как очередной аргумент в пользу скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Как стало известно из отчета министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 225 тыс. человек, совпав с ожиданиями рынка.

Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 41 тыс., до максимальных с февраля 1,71 млн.

"Данные указывают на ослабление рынка труда, что является позитивной новостью для Федрезерва", - написал в твиттере инвестиционный директор Raymond James Ларри Адам.

Уходящий год может стать для американского рынка акций наихудшим с 2008 года.

"Этому году уже пора завершиться", - заметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. Недавнее снижение поставило американские акции в довольно опасную техническую позицию, добавила она.

"Индекс S&P 500 в среду снизился на 1,2% и закрылся ниже 50%-го уровня коррекции Фибоначчи с последнего ралли. Индекс растерял половину преимущества, набранного с октября по ноябрь. Индикаторы тренда и импульса, а также настроений рынка указывают на более значительное снижение, по направлению к уровню коррекции 61,8%, который находится на отметке 3724 пункта", - написала Эзкардешкая.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) по итогам торгов подскочили в цене на 8,1%. Днем ранее акции прервали серию снижений, длившуюся 8 сессий подряд и ставшую рекордной с 2018 года.

Стоимость акций Cal-Maine Foods (SPB: CALM) упала на 14,5%. Производитель продуктов питания отчитался о росте выручки более чем в два раза в минувшем финквартале, однако прибыль в расчете на акцию оказалась хуже ожиданий рынка.

Цена бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) поднимается на 4,1% после того, как аналитики CFRA улучшили рекомендацию для них сразу на две ступени, с "продавать" до "покупать", повысив при этом целевую цену на треть, до $310 с $225 за бумагу.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 3,6% после падения до минимума с 2014 года днем ранее. Бумаги стали лидером роста в индексе Dow Jones.

Среди 30 компаний, входящих в расчет индикатора, в минусе завершили торги только акции Merck & Co. (SPB: MRK) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA).

Капитализация Pfizer Inc. (SPB: PFE) увеличилась на 1,1%. Фармкомпания сообщила о позитивных результатах клинических испытаний генной терапии для лечения гемофилии.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 345,09 пункта (1,05%) и составил 33220,8 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 66,06 пункта (1,75%) - до 3849,28 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 264,8 пункта (2,59%) и составил 10478,09 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в пятницу - последних в текущем году.

Биржа Южной Кореи закрыта в связи с новогодними праздниками.

Между тем азиатские рынки акций в уходящем году упали почти на 20% - максимально с финансового кризиса 2008 года, согласно Bloomberg. Фондовые индексы Вьетнама и Южной Кореи снизились более всех остальных индикаторов АТР и вошли в число лидеров падения в мире, потеряв около четверти своей стоимости. В то же время индексы Индии и Индонезии стали теми немногими, которые завершают год в плюсе.

Инвесторы обеспокоены последствиями быстрого распространения COVID-19 в Китае для глобальных цепочек поставок. В то же время постепенный отказ властей КНР от жесткой антиковидной политики поддерживает настрой рынка, ждущего восстановление китайской экономики.

"Мы ожидаем, что в 2023 году дисконт к стоимости азиатских акций сократится из-за улучшения настроений на фоне открытия Китая и ожиданий продолжения повышения процентных ставок в США", - заявил управляющий Franklin Templeton Emerging Markets Equity Сукумар Раджа.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 МСК поднялось на 0,34%.

В число лидеров роста котировок входят акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+2,2%), крупнейшего ритейлера одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. (+1,9%) и медицинской M3 Inc. (+1,8%).

Бумаги ритейлера Adastria Co. подскочили на 17,2% после того, как компания улучшила прогноз на текущий фингод и увеличила чистую прибыль более чем вдвое в период с марта по ноябрь.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Бумаги разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) растут на 4%, девелопера China Resources Land Ltd. - на 3,2% и производителя электрокаров Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,7%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) повышаются на 1,6%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 1,3% и выпускающей ПК Lenovo Group - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Котировки бумаг нефтедобывающих Woodside Energy Group и Santos Ltd. выросли на 0,9% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в последний рабочий день уходящего года на фоне низкой активности торгов, завершая четвертый квартал в минусе.

Давление на рынок оказывают опасения, что резкое снятие карантинных ограничений в Китае, которое уже привело к увеличению заболеваемости COVID-19, ослабит экономику страны и, соответственно, спрос на нефть. Кроме того, инвесторы не исключают новой волны заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $83,8 за баррель, что на $0,34 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,53 (0,6%), до $83,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,42%), до $78,73 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,56 (0,7%), до $78,4 за баррель.

"Впереди у нас еще один год, в котором нас ждет серьезная неопределенность, и нефтяной рынок останется высоко волатильным, - отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлам, слова которого приводит Bloomberg. - Новый год обещает множество сюрпризов и поворотов".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 декабря 2022 года 20:00
Рынок акций РФ в последнюю неделю декабря подрос, год завершился падением
Рынок акций РФ в последнюю неделю декабря подрос при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти из-за роста числа заболевших коронавирусом в Китае. Влияние на динамику индексов также оказала возросшая в конце декабря волатильность рубля.    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 19:41
Рубль вырос к доллару и евро по итогам волатильных торгов последнего рабочего дня года
Москва. 30 декабря. Доллар США и евро сильно упали на Московской бирже по итогам пятницы, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на последних торгах года и перед длительными праздничными выходными.    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 19:20
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, год закрылся падением
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне вечернего подъема нефти (Brent превысила $84 за баррель), хотя внешние фондовые площадки на последних в году торгах подавали смешанные сигналы. Индекс Мосбиржи превысил 2150 пунктов, а индекс РТС подскочил выше 970 пунктов за счет резкого укрепления рубля.    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 19:05
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 30 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам последней недели 2022 года продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг сузились.    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 19:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям VanEck Gold Miners ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям VanEck Gold Miners ETF с целевой ценой $33,9 за штуку на декабрь 2023г, что предполагает потенциал роста 17,5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 18:33
Следующий год будет довольно тяжелым для нефтегазового сектора РФ - ПСБ
Следующий год будет довольно тяжелым для нефтегазового сектора РФ, учитывая эмбарго и потолки цен, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Рекордных финансовых результатов, как в 2022г, не ожидается по причине сокращения добычи и поставок, - прогнозируют аналитики банка. - В то же время...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 18:08
ПСБ подтверждает оценку банковского сектора РФ на уровне "лучше рынка"
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают оценку банковского сектора РФ на уровне "лучше рынка", сообщается в обзоре банка. "Банковский сектор вернулся на прибыльный уровень во II полугодии 2022г, что позволяет с оптимизмом смотреть и на 2023г, - пишут эксперты. - Позитивное влияние будет...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 17:38
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, наиболее интересных для активных трейдеров
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, наиболее интересных для активных трейдеров. В список вошли бумаги TCS Group, VK, HeadHunter, Polymetal и Ozon, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Михаила Зельцера. Эксперт подчеркивает, что в список вошли акции, которые из раза в раз показывали свой...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 17:16
Beluga Group - фаворит в потребсекторе РФ - "Мои Инвестиции"
фаворит в потребительском секторе РФ секторе благодаря замещению иностранных брендов, развитию собственной розницы и стабильной дивидендной политике, говорится в комментарии телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Beluga Group стала бенефициаром ухода иностранных производителей спиртных напитков,...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 16:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Абрау-Дюрсо с целью 240 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Абрау-Дюрсо" с целевой ценой 240 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 180 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что с...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 16:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $98,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целевой ценой $98,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $80,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению экспертов, существенное...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 15:55
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Rio Tinto с целью $78
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Rio Tinto с целевой ценой $78 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Цены на металлы продолжат демонстрировать волатильность ввиду растущих опасений по поводу...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 15:46
Рубль на последних торгах года уверенно растет к доллару и евро перед длительными праздничными выходными
Москва. 30 декабря. Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине на последних торгах года и перед длительными праздничными выходными.    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 15:30
Рынок акций РФ может показать более активный рост в 2023г по сравнению с рынками других стран - ПСБ
Российский фондовый рынок в 2023г, по мере стабилизации внешнего фона и возвращения аппетита к риску, а также в отсутствие новых геополитических шоков, может показать более активный рост по сравнению с рынками других стран, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Ждем, что в 2023г...    читать дальше
.
30 декабря 2022 года 15:01
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3800-3920п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3800-3920 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "После однодневного роста S&P 500 находится на пути к завершению трехнедельной нисходящей динамики. Несмотря на "бычье" движение в ходе сессии 29...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.