Цены на нефть завершают 4К22 в минусе

Уолл-стрит резко выросла в четверг на статданных по рынку труда. Азиатские фондовые рынки растут в ходе последних торгов 2022 года. Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают четвертый квартал в минусе.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг на данных, указавших на ослабление рынка труда в США, что было воспринято инвесторами как очередной аргумент в пользу скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Как стало известно из отчета министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 225 тыс. человек, совпав с ожиданиями рынка.

Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 41 тыс., до максимальных с февраля 1,71 млн.

"Данные указывают на ослабление рынка труда, что является позитивной новостью для Федрезерва", - написал в твиттере инвестиционный директор Raymond James Ларри Адам.

Уходящий год может стать для американского рынка акций наихудшим с 2008 года.

"Этому году уже пора завершиться", - заметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. Недавнее снижение поставило американские акции в довольно опасную техническую позицию, добавила она.

"Индекс S&P 500 в среду снизился на 1,2% и закрылся ниже 50%-го уровня коррекции Фибоначчи с последнего ралли. Индекс растерял половину преимущества, набранного с октября по ноябрь. Индикаторы тренда и импульса, а также настроений рынка указывают на более значительное снижение, по направлению к уровню коррекции 61,8%, который находится на отметке 3724 пункта", - написала Эзкардешкая.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) по итогам торгов подскочили в цене на 8,1%. Днем ранее акции прервали серию снижений, длившуюся 8 сессий подряд и ставшую рекордной с 2018 года.

Стоимость акций Cal-Maine Foods (SPB: CALM) упала на 14,5%. Производитель продуктов питания отчитался о росте выручки более чем в два раза в минувшем финквартале, однако прибыль в расчете на акцию оказалась хуже ожиданий рынка.

Цена бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) поднимается на 4,1% после того, как аналитики CFRA улучшили рекомендацию для них сразу на две ступени, с "продавать" до "покупать", повысив при этом целевую цену на треть, до $310 с $225 за бумагу.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 3,6% после падения до минимума с 2014 года днем ранее. Бумаги стали лидером роста в индексе Dow Jones.

Среди 30 компаний, входящих в расчет индикатора, в минусе завершили торги только акции Merck & Co. (SPB: MRK) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA).

Капитализация Pfizer Inc. (SPB: PFE) увеличилась на 1,1%. Фармкомпания сообщила о позитивных результатах клинических испытаний генной терапии для лечения гемофилии.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 345,09 пункта (1,05%) и составил 33220,8 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 66,06 пункта (1,75%) - до 3849,28 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 264,8 пункта (2,59%) и составил 10478,09 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в пятницу - последних в текущем году.

Биржа Южной Кореи закрыта в связи с новогодними праздниками.

Между тем азиатские рынки акций в уходящем году упали почти на 20% - максимально с финансового кризиса 2008 года, согласно Bloomberg. Фондовые индексы Вьетнама и Южной Кореи снизились более всех остальных индикаторов АТР и вошли в число лидеров падения в мире, потеряв около четверти своей стоимости. В то же время индексы Индии и Индонезии стали теми немногими, которые завершают год в плюсе.

Инвесторы обеспокоены последствиями быстрого распространения COVID-19 в Китае для глобальных цепочек поставок. В то же время постепенный отказ властей КНР от жесткой антиковидной политики поддерживает настрой рынка, ждущего восстановление китайской экономики.

"Мы ожидаем, что в 2023 году дисконт к стоимости азиатских акций сократится из-за улучшения настроений на фоне открытия Китая и ожиданий продолжения повышения процентных ставок в США", - заявил управляющий Franklin Templeton Emerging Markets Equity Сукумар Раджа.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 МСК поднялось на 0,34%.

В число лидеров роста котировок входят акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+2,2%), крупнейшего ритейлера одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. (+1,9%) и медицинской M3 Inc. (+1,8%).

Бумаги ритейлера Adastria Co. подскочили на 17,2% после того, как компания улучшила прогноз на текущий фингод и увеличила чистую прибыль более чем вдвое в период с марта по ноябрь.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Бумаги разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) растут на 4%, девелопера China Resources Land Ltd. - на 3,2% и производителя электрокаров Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,7%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) повышаются на 1,6%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 1,3% и выпускающей ПК Lenovo Group - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Котировки бумаг нефтедобывающих Woodside Energy Group и Santos Ltd. выросли на 0,9% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в последний рабочий день уходящего года на фоне низкой активности торгов, завершая четвертый квартал в минусе.

Давление на рынок оказывают опасения, что резкое снятие карантинных ограничений в Китае, которое уже привело к увеличению заболеваемости COVID-19, ослабит экономику страны и, соответственно, спрос на нефть. Кроме того, инвесторы не исключают новой волны заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $83,8 за баррель, что на $0,34 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,53 (0,6%), до $83,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,42%), до $78,73 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,56 (0,7%), до $78,4 за баррель.

"Впереди у нас еще один год, в котором нас ждет серьезная неопределенность, и нефтяной рынок останется высоко волатильным, - отмечает главный аналитик Oanda Крейг Эрлам, слова которого приводит Bloomberg. - Новый год обещает множество сюрпризов и поворотов".