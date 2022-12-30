Динамика российских акций смешанная из-за резкого укрепления рубля, раллирует OR Group

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу на фоне подросших внешних рынков перешел к смешанной динамике blue chips на фоне резкого укрепления рубля, что подогрело индекс РТС и остановило индекс МосБиржи. Во "втором эшелоне" раллируют акции OR Group в отсутствие новостей.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2143,76 пункта (-0,2%), индекс РТС - 956,27 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар упал до 70,66 рубля (-1,52 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" ожидают, что в последний торговый день уходящего года на рынке вряд ли что-то изменится: большая часть инвесторов уже ушла на каникулы, по факту прошедший год оказался "медвежьим". На российском рынке, так же как и в США, нельзя исключать более низких уровней в следующем году, ведь риски текущего года пока не уходят - риск замедления мировых экономик, а также инфляция, отмечают эксперты.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу позитивный: нефть дорожает, азиатские рынки растут.

"Уходит 2022 год с его провалами и тревогами, будущее кажется не столь мрачным, как прошлое. В следующем году Китай намерен восстановиться, американский рынок редко падает два года подряд, нефть ждет дефицита поставок. Для российского рынка прошедший год оказался сложным, но тысяча лет истории указывает на то, что российские активы неизбежно восстанавливаются. Последний торговый день года, скорее всего, пройдет позитивно для акций, хотя активность будет весьма низкой", - отмечает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, процесс консолидации на рынке акций РФ в декабре затянулся, далее может последовать ощутимое движение. С большой вероятностью, в случае неухудшения геополитического фона выход будет вверх, возможно, он произойдет в первых числах следующего года.

"В конце декабря - начале января традиционно возрастает объем денег в экономике, и его часть вполне может пойти на покупки акций. Инвесторы уже получают на свой счет дивиденды от "ЛУКОЙЛа", не за горами поступление денег от "Газпром нефти" и "Роснефти". Поэтому российский рынок акций вполне может показать небольшое ралли вплоть до православного Рождества", - считает эксперт.

По его мнению, наиболее интересно и безопасно сейчас выглядит увеличение позиций по Сберу, "Роснефти" и "Газпром нефти"; последняя "очистилась" от дивидендов с доходностью 13,5%, причем "гэп" оказался всего 11% - таким образом, бумаги дали сигнал на сохранение восходящего тренда от середины октября.

Если не произойдет резко негативных событий, то в начале следующего года на рынке можно ждать увеличения предложения валюты; доллары и юани будут сбрасывать те инвесторы, кто их покупкой хеджировал перенос "лонгов" по акциям и облигациям, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 1,1-2,6% во главе с Nasdaq на статданных, указавших на ослабление рынка труда в США, что было воспринято инвесторами как очередной аргумент в пользу скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.

Как стало известно из отчета министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 225 тыс. человек, совпав с ожиданиями рынка. Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 41 тыс., до максимальных с февраля 1,710 млн.

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, южнокорейский рынок закрыт в связи с новогодними праздниками, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Азиатские рынки акций в уходящем году упали почти на 20% - максимально с финансового кризиса 2008 года, согласно Bloomberg. Фондовые индексы Вьетнама и Южной Кореи снизились более всех остальных индикаторов АТР и вошли в число лидеров падения в мире, потеряв около четверти своей стоимости. В то же время индексы Индии и Индонезии стали теми немногими, которые завершают год в "плюсе".

Инвесторы обеспокоены последствиями быстрого распространения COVID-19 в Китае для глобальных цепочек поставок. В то же время постепенный отказ властей КНР от жесткой антиковидной политики поддерживает настрой рынка, ждущего восстановления китайской экономики.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно растут на фоне низкой активности торгов, завершая четвертый квартал в "минусе".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $83,97 за баррель (+0,6% и -0,6% в четверг), февральская цена WTI - $78,81 за баррель (+0,5% и -0,7% накануне).

Давление на рынок оказывают опасения, что резкое снятие карантинных ограничений в Китае, которое уже привело к увеличению заболеваемости COVID-19, ослабит экономику страны и, соответственно, спрос на нефть. Кроме того, инвесторы не исключают новой волны заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали рост запасов нефти на 718 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,2 млн), сокращение запасов бензина на 3,1 млн баррелей (ожидался рост на 500 тыс.), рост резервов дистиллятов на 283 тыс. баррелей (ожидалось снижение не 1 млн).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже просели акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-10,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2%).

Выросли акции OR Group (+31,1%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+15,1%), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+11%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+5,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+5,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 3,9 млрд рублей (из них 982,82 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 488,55 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 240,16 млн рублей на акции "Северстали").