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30 декабря 2022 года 11:51
Динамика рубля в 2023г будет определяться в основном российским экспортом - Банк "Санкт-Петербург"
Динамика курса рубля по отношению к доллару США в следующем году будет определяться в первую очередь процессом восстановления российского экспорта, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Влияние возобновившихся покупок валюты в рамках бюджетного правила на рубль в текущих условиях будет ограниченным. В целом у курса пары USD/RUB сохраняется потенциал к движению ниже 70 руб./$1 в первом квартале 2023 года при налаживании морских поставок российской нефти и нефтепродуктов", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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