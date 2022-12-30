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30 декабря 2022 года 11:11

Возможен рост цены акций Southwestern Energy на 20% на горизонте нескольких месяцев - Freedom Finance Global

Котировки акций Southwestern Energy Co. обладают потенциалом роста на 20% от текущего уровня на горизонте нескольких месяцев, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

Эксперт выделяет следующие позитивные драйверы:

- Увеличение обратного выкупа акций по мере снижения долга. "За три квартала 2022 года чистый долг Southwestern Energy сократился на 10% или на $500 млн. Предполагаем, что за октябрь-декабрь этот показатель уменьшится еще на $200 млн. Высокий объем хеджа на 2023 год (938 млрд кубических футов, около 50% от годового объема производства) позволит компании снизить долговую нагрузку еще на $700-800 млн, в результате чего чистый долг эмитента будет ниже $4 млрд, - указывает Пигарев. - Во втором квартале компания возобновила обратный выкуп акций, приостановленный в 2021 году, направив на эти цели $20 млн. В третьем квартале объем buyback был увеличен до $80 млн. А всего в текущую программу обратного выкупа заложено $900 млн (13% текущей капитализации компании), она может быть реализована в течение 2023-2024 гг."

- Изменение ситуации на рынке природного газа. "Выбытие значительного объема российского газа из мирового баланса привело к усилению спроса на СПГ. За 11 месяцев 2022 года "Газпром" добыл 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4% меньше прошлогоднего результата. При этом экспорт СПГ из США вырос на 9%, до 10,5 млрд куб. футов в сутки (МКФ/сут.), несмотря на аварию на СПГ-терминале Freeport LNG в июне. Этот терминал, обеспечивавший 17% экспорта СПГ планируется перезапустить уже в январе. Минэнерго США прогнозирует увеличение экспорта СПГ в 2023 году на 16%, до 12,2 МКФ/сут. Повышение объемов экспорта из США обеспечит поддержку ценам на газ на внутреннем рынке", - отмечает аналитик инвесткомпании.

- Недооцененность газодобывающих компаний. "Представители сектора имеют низкие оценки по мультипликаторам в связи с более высоким уровнем долга и меньшим объемом выплат акционерам, чем у нефтяных компаний. Сокращение долга и наращивание этих выплат в 2023 году может привести к существенной переоценке в пользу газодобытчиков. Прогнозный показатель EV/EBITDA 2023 года для Southwestern Energy составляет 2,9, мультипликатор P/E находится на уровне 3,0. Cоотношение между чистым долгом и EBITDA в следующем году может снизиться до 0,9", - обращает внимание Пигарев.

- Риски ухудшения финансовых результатов компании минимальны благодаря высокому уровню хеджа.

Southwestern Energy Co. - одна из крупнейших в США газодобывающих компаний, генерирующая 100% выручки на домашнем рынке. Операционная структура Southwestern Energy на 88% состоит из добычи природного газа, 10% приходится на СУГ, и 2% на нефть.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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