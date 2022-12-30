БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 32 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 32 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 26,2-26,5 рублей, потенциальная доходность: 22%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля", - отмечает эксперт Евгений Калянов.

Аналитик указывает на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента:

- Высокий курс доллара на закрытие года обеспечит благоприятные условия для конвертации экспортной выручки и валютной переоценки запаса денежных средств компании в размере $52 млрд.

- Фиксация высоких доходов предполагает значительные дивидендные выплаты. Дивидендная доходность по выплатам летом составила около 14,3%. При текущих уровнях курса доллара доходность по следующим дивидендам прогнозируется в диапазоне 12-21%.

- Прорыв боковика будет позитивным сигналом, выход из зоны консолидации ожидаемо приведет к продолжению тенденции роста.

Отмечает Калянов и возможные риски:

- Возобновление укрепления рубля к доллару.

- Долгосрочный потенциал роста бизнеса может сдерживаться ограниченным портфелем новых проектов.

- Влияние эмбарго ЕС на поставки нефти и нефтепродуктов и ценового потолка на углеводороды.

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