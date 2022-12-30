Инвесторы, скорее всего, сохранят интерес к коротким ОФЗ в пятницу - Инвестбанк Синара

Инвесторы, скорее всего, сохранят интерес к коротким рублевым гособлигациям на торгах в пятницу, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"На рынке ОФЗ в ходе торгов в четверг наблюдалась активность покупателей в коротких бумагах. Облигации с погашением в срок менее трех лет снизились в доходности на 6-16 б.п. (до 7,1-8,5% годовых) при высоких оборотах. Более длинные бумаги по итогам дня почти не изменились, а объем торгов в них был существенно меньше. В пятницу, скорее всего, инвесторы сохранят интерес к коротким облигациям, при этом в преддверии праздников участники будут менее активны", - пишут эксперты в обзоре.

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