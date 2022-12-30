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30 декабря 2022 года 10:00

Риск удержания "лонгов" по акциям пока выглядит оправданным - "Алор Брокер"

Риск удержания "лонгов" по акциям выглядит оправданным в настоящее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Не исключено, что в пятницу мы вновь увидим осторожные покупки. Наиболее интересно и безопасно сейчас выглядит увеличение позиций по Сбербанку, "Роснефти" и "Газпром нефти", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

"Российский рынок акций в четверг вырос на треть процента, оставаясь, впрочем, в среднесрочном боковике. Процесс консолидации затянулся, и пора бы из него выйти. С большой вероятностью в случае неухудшения геополитического фона выход будет вверх. Возможно, он произойдет в первых числах следующего года, - пишет Антонов. - В конце декабря-начале января традиционно возрастает объем денег в экономике, и его часть вполне может пойти на покупки акций. Инвесторы уже получают на свой счет дивиденды от "ЛУКОЙЛа". Не за горами поступление денег от "Газпром нефти" и "Роснефти". Поэтому рынок акций вполне может показать небольшое ралли вплоть до Рождества".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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