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30 декабря 2022 года 09:50
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2140-2160п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу с умеренного изменения в пределах 0,5%, в диапазоне 2140-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня 2150 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2130, 2120 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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