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30 декабря 2022 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в последний торговый день 2022 года, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг на данных, указавших на ослабление рынка труда в США, что было воспринято инвесторами как очередной аргумент в пользу скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Как стало известно из отчета министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 225 тыс. человек, совпав с ожиданиями рынка. Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 41 тыс., до максимальных с февраля 1,71 млн.

Тем не менее, уходящий год может стать для американского рынка акций наихудшим с 2008 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу - последних в текущем году. Биржа Южной Кореи закрыта в связи с новогодними праздниками. Между тем азиатские рынки акций в уходящем году упали почти на 20% - максимально с финансового кризиса 2008 года. Фондовые индексы Вьетнама и Южной Кореи снизились более всех остальных индикаторов АТР и вошли в число лидеров падения в мире, потеряв около четверти своей стоимости. В то же время индексы Индии и Индонезии стали теми немногими, которые завершают год в плюсе.

Инвесторы обеспокоены последствиями быстрого распространения COVID-19 в Китае для глобальных цепочек поставок. В то же время постепенный отказ властей КНР от жесткой антиковидной политики поддерживает настрой рынка, ждущего восстановление китайской экономики. Значение японского индекса Nikkei 225 поднялось по итогам торгов на 0,01%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в последний рабочий день года на фоне низкой активности торгов, завершая четвертый квартал в минусе. Давление на рынок оказывают опасения, что резкое снятие карантинных ограничений в Китае, которое уже привело к увеличению заболеваемости COVID-19, ослабит экономику страны и, соответственно, спрос на нефть. Кроме того, инвесторы не исключают новой волны заболеваемости коронавирусом в мире. Ранее власти КНР объявили, что возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг, показали неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в пятницу составила $83,94 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,6%, до $83,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,61%, до $78,88 за баррель. К закрытию 29 декабря стоимость этих контрактов снизилась на 0,7%, до $78,4 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,178 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,972 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 декабря вырос всего на 0,01% и составил 109,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 824,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,72%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,45%) и "АФК Система-001Р-06" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-1,4%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,28%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) завершило размещение выпуска 3-летних дебютных облигации серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 11,09% годовых. Купоны полугодовые. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ДелоПортс" завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 99,86% выпуска на 9 млрд 985,654 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Дата погашения займа - 1 апреля 2025 года.

АО "Гидромашсервис" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Купоны квартальные.

АО "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) полностью разместило облигации серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 15,31% годовых, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 1,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала в дату окончания 6-го купона.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 13-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) полностью погасило выпуск биржевых облигаций серии БО-02, ранее находившийся в дефолте. Остаток непогашенных облигаций после частичного исполнения обязательств группы составлял 65 тыс. 345 штук. "Денежные средства для выплат владельцам оставшихся в обращении облигаций были внесены на депозит нотариуса из-за технической невозможности исполнить обязательства в порядке, предусмотренном эмиссионными документами", - отмечается в сообщении компании. Таким образом, группа исполнила все свои обязательства по облигациям серии БО-01 и БО-02. Общий объем выпуска облигаций серии БО-02 составлял чуть более 2 млрд рублей. С 2016 года в рамках реструктуризации обязательств по облигациям группа выкупила и погасила 1 млн 942,450 тыс. облигаций, в том числе в ходе объявленной в 2019 году публичной оферты, которой воспользовалась часть держателей облигаций.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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