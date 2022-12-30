30 декабря 2022 года 09:00
Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне отсутствия ярких стимулов к движению
Москва. 30 декабря. Доллар США слегка снижается, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен на фоне отсутствия заметных поводов к движению перед длительными новогодними каникулами.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,995 руб./$1 (-18 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,72 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,6 коп. - до 10,192 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен из-за отсутствия ярких стимулов к движению: нефтяные котировки едва заметно снижаются, фондовые индексы мировых рынков капитала показывают в основном небольшую позитивную динамику. Новостная повестка перед длительными новогодними каникулами в России не принесла новых заметных поводов, которые могли бы оказать давление на нацвалюту или поддержать ее.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,33 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,38 за баррель, что на 0,03% ниже итогового значения предыдущей сессии.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном растут: китайский CSI300 подрастает на 0,64%, японский Nikkei 225 - на 0,42%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,66%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, снижается только южнокорейский Kospi - на 1,93%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,08%.
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг на данных, указавших на ослабление рынка труда в США, что было воспринято инвесторами как очередной аргумент в пользу скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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"Торговая активность в четверг была низкой (в акциях индекса Мосбиржи наторговали на 17 млрд руб. - это минимум с мая). Вероятно, в пятницу, в... читать дальше
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30 декабря 2022 года 09:20
роятна позитивная динамика на российском рынке акций в последний торговый день 2022 года, активность инвесторов при этом будет весьма низкой, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.
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30 декабря 2022 года 09:10
Котировки нефти в целом обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.
"Фьючерсы на нефть марки Brent к концу текущего года торгуются в районе $82,3 за баррель. Это на 6% выше прошлогодних уровней. Среднесрочно потенциал для роста в... читать дальше
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Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в условиях опасений относительно мировой рецессии и роста заболеваемости COVID-19 в Китае. Индекс Мосбиржи поднялся к рубежу 2150 пунктов, в аутсайдерах выступили упавшие акции "Газпром нефти" (-10,7%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев. читать дальше
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29 декабря 2022 года 19:41
Москва. 29 декабря. Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам волатильных торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине перед началом действия с января 2023 года обновленного бюджетного правила, согласно которому Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополняться валютами дружественных стран. читать дальше
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29 декабря 2022 года 19:03
Акции EQT Corp. имеют высокий потенциал роста на горизонте нескольких месяцев, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.
На взгляд эксперта, факторы роста следующие:
- снижение долга;
- возврат средств акционерам;
- изменение ситуации на рынке природного газа;
- низкая оценка... читать дальше
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29 декабря 2022 года 19:03
Москва. 29 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили демонстрировать боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились. читать дальше
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Вероятное ужесточение Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году будет негативным фактором для ОФЗ с фиксированным купоном, полагают аналитики Sber CIB.
"Несмотря на то, что текущие темпы инфляции в России остаются умеренными, инфляционные риски в следующем году высоки. Это... читать дальше
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29 декабря 2022 года 18:28
Среднегодовая цена нефти Brent составит $84/барр. в 2023г против $99/барр. в 2022г, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
"Это является достаточно высоким уровнем при условии рецессии в развитых экономиках. Однако эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты вкупе с действиями... читать дальше
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29 декабря 2022 года 18:00
Курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 70-80 руб./$1 в ближайшее время - фактор налогового периода уже себя исчерпал, а данный коридор должен компенсировать бюджету РФ провалы в нефтегазовых доходах, считают аналитики "Солид Брокер".
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29 декабря 2022 года 17:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Construction Bank (CCB) класса H с прогнозной стоимостью 5,64 гонконгского доллара (HKD) на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.
"Мы позитивно... читать дальше
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29 декабря 2022 года 17:01
Курс рубля по отношению к доллару США останется на уровне 72 руб./$1 в последние торговые дни текущего года, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).
Курс национальной валюты в первом квартале 2023 года, вероятно, постепенно закрепится в коридоре 69-72 руб./$1, прогноз на конец... читать дальше
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29 декабря 2022 года 16:37
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ConocoPhillips с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,27%, стоп-приказ: $121, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Общая нисходящая тенденция по нефти не... читать дальше
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29 декабря 2022 года 16:12
Индекс S&P 500, скорее всего, останется на уровне 3900 пунктов по итогам текущего года, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".
Также эксперты отмечают, что рынок акций США выглядит переоцененным в их базовом сценарии. "По нашим оценкам, консенсус-прогнозы закладывают премию за риск... читать дальше
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