Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 30 декабря. Доллар США слегка снижается, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен на фоне отсутствия заметных поводов к движению перед длительными новогодними каникулами.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,995 руб./$1 (-18 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,6 коп. - до 10,192 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен из-за отсутствия ярких стимулов к движению: нефтяные котировки едва заметно снижаются, фондовые индексы мировых рынков капитала показывают в основном небольшую позитивную динамику. Новостная повестка перед длительными новогодними каникулами в России не принесла новых заметных поводов, которые могли бы оказать давление на нацвалюту или поддержать ее.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,33 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,38 за баррель, что на 0,03% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном растут: китайский CSI300 подрастает на 0,64%, японский Nikkei 225 - на 0,42%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,66%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, снижается только южнокорейский Kospi - на 1,93%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг на данных, указавших на ослабление рынка труда в США, что было воспринято инвесторами как очередной аргумент в пользу скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.