Вероятна позитивная динамика торгов на рынке акций РФ в пятницу - "Открытие Инвестиции"

Вероятна позитивная динамика на российском рынке акций в последний торговый день 2022 года, активность инвесторов при этом будет весьма низкой, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

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