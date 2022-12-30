.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятна позитивная динамика торгов на рынке акций РФ в пятницу - "Открытие Инвестиции"
.
30 декабря 2022 года 09:20
Вероятна позитивная динамика торгов на рынке акций РФ в пятницу - "Открытие Инвестиции"
Вероятна позитивная динамика на российском рынке акций в последний торговый день 2022 года, активность инвесторов при этом будет весьма низкой, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
30 декабря 2022 года 09:42
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 30 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в последний торговый день 2022 года, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.30 декабря 2022 года 09:35
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется вблизи текущих отметок в течение торговой сессии в пятницу, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Торговая активность в четверг была низкой (в акциях индекса Мосбиржи наторговали на 17 млрд руб. - это минимум с мая). Вероятно, в пятницу, в... читать дальше
.30 декабря 2022 года 09:10
Котировки нефти в целом обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Фьючерсы на нефть марки Brent к концу текущего года торгуются в районе $82,3 за баррель. Это на 6% выше прошлогодних уровней. Среднесрочно потенциал для роста в... читать дальше
.30 декабря 2022 года 09:00
Москва. 30 декабря. Доллар США слегка снижается, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен на фоне отсутствия заметных поводов к движению перед длительными новогодними каникулами. читать дальше
.29 декабря 2022 года 19:49
Рынок акций РФ подрос к 2150п по индексу Мосбиржи, упала на 11% "Газпром нефть" после отсечки дивидендов
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в условиях опасений относительно мировой рецессии и роста заболеваемости COVID-19 в Китае. Индекс Мосбиржи поднялся к рубежу 2150 пунктов, в аутсайдерах выступили упавшие акции "Газпром нефти" (-10,7%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев. читать дальше
.29 декабря 2022 года 19:41
Москва. 29 декабря. Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам волатильных торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине перед началом действия с января 2023 года обновленного бюджетного правила, согласно которому Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополняться валютами дружественных стран. читать дальше
.29 декабря 2022 года 19:03
Акции EQT Corp. имеют высокий потенциал роста на горизонте нескольких месяцев, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. На взгляд эксперта, факторы роста следующие: - снижение долга; - возврат средств акционерам; - изменение ситуации на рынке природного газа; - низкая оценка... читать дальше
.29 декабря 2022 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг продолжили демонстрировать боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST
Москва. 29 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили демонстрировать боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились. читать дальше
.29 декабря 2022 года 18:52
Вероятное ужесточение Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году будет негативным фактором для ОФЗ с фиксированным купоном, полагают аналитики Sber CIB. "Несмотря на то, что текущие темпы инфляции в России остаются умеренными, инфляционные риски в следующем году высоки. Это... читать дальше
.29 декабря 2022 года 18:28
Среднегодовая цена нефти Brent составит $84/барр. в 2023г против $99/барр. в 2022г, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Это является достаточно высоким уровнем при условии рецессии в развитых экономиках. Однако эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты вкупе с действиями... читать дальше
.29 декабря 2022 года 18:00
Курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 70-80 руб./$1 в ближайшее время - фактор налогового периода уже себя исчерпал, а данный коридор должен компенсировать бюджету РФ провалы в нефтегазовых доходах, считают аналитики "Солид Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.29 декабря 2022 года 17:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Construction Bank (CCB) класса H с прогнозной стоимостью 5,64 гонконгского доллара (HKD) на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 16,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно... читать дальше
.29 декабря 2022 года 17:01
Курс рубля по отношению к доллару США останется на уровне 72 руб./$1 в последние торговые дни текущего года, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ). Курс национальной валюты в первом квартале 2023 года, вероятно, постепенно закрепится в коридоре 69-72 руб./$1, прогноз на конец... читать дальше
.29 декабря 2022 года 16:37
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ConocoPhillips с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,27%, стоп-приказ: $121, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Общая нисходящая тенденция по нефти не... читать дальше
.29 декабря 2022 года 16:12
Индекс S&P 500, скорее всего, останется на уровне 3900 пунктов по итогам текущего года, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". Также эксперты отмечают, что рынок акций США выглядит переоцененным в их базовом сценарии. "По нашим оценкам, консенсус-прогнозы закладывают премию за риск... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.