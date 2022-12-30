Котировки нефти обладают шансами на рост в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс

Котировки нефти в целом обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent к концу текущего года торгуются в районе $82,3 за баррель. Это на 6% выше прошлогодних уровней. Среднесрочно потенциал для роста в следующие месяцы есть, но краткосрочно техническая картина дает противоречивые сигналы, так что в моменте взгляд на инструмент нейтральный. Для покупок привлекательными выглядят цены ближе к $80 за баррель", - пишет аналитик в обзоре инвестиционной компании.

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