Рубль подрос к доллару и евро по итогам волатильных торгов четверга

Москва. 29 декабря. Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам волатильных торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине перед началом действия с января 2023 года обновленного бюджетного правила, согласно которому Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет пополняться валютами дружественных стран.

Курс доллара США составил 72,18 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76 руб./EUR1, подешевев на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,8 копейки - до 73,9 рубля. Курс китайского юаня опустился на 6,3 копейки - до 10,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к доллару и евро в четверг в ожидании начала действия обновленного бюджетного правила. По новым условиям с января 2023 года для пополнения ФНБ будут использоваться валюты дружественных стран, а не доллары США и евро, как ранее.

Минфин в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей, сообщил во вторник на итоговом брифинге глава ведомства Антон Силуанов.

"Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - сказал Силуанов.

Переходные положения бюджетного правила предусматривают расчет базовых нефтегазовых доходов исходя из номинального объема в 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. Как пояснил Силуанов, все, что свыше, будет направляться в ФНБ.

Порядок соблюдения и реализации указа президента РФ об ответных мерах на введение "потолка" цен на российские нефть и нефтепродукты будет опубликован сразу после новогодних праздников, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас мы готовим порядок реализации указа президента. Он выйдет в ближайшие дни, соответственно, уже сразу после праздников. В этом порядке будет прописан механизм мониторинга и реализации указа, и (он будет - ИФ) рассмотрен на рабочей группе, которая была создана президентом по этому вопросу", - сказал Новак.

27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение "потолка" цен на нефть. Документ запрещает продавать нефть и нефтепродукты, если контракты предусматривают данный механизм. При этом глава государства может делать исключения из данного запрета на основании специального решения.

Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой "потолок", вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Соответствующая дата в случае с экспортом нефтепродуктов будет определена правительством позже.

Российские власти анализируют принятые в ЕС акты о максимальной цене на газ в регионе, также сообщил Новак. "По газовому "потолку" прорабатываются, анализируются пока что юридические документы, принятые Евросоюзом", - сказал он журналистам.

Как сообщалось, вводимый "потолок" цен на газ будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Этот механизм должен автоматически включаться, когда цена на голландском хабе TTF на ближайший месяц будет превышать 180 евро за мегаватт-час ($1985 за тысячу кубометров по текущему курсу) в течение трех биржевых дней и при этом она будет не превышать больше чем на 35 евро ($386 за тысячу кубометров) цену на СПГ на мировых рынках за те же три дня.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов, вначале, после подписания президентом РФ ответных мер на введение "потолка" цен на нефть, российская валюта просела на 2,5%, затем немного скорректировалась вверх, но четверг завершила у отметки в 72,2 руб. за доллар. "Во многом это было связано с тем, что с введением ответных мер российский экспорт может оказаться под еще большим давлением, что выровняет торговый баланс и может привести к дальнейшему ослаблению рубля. В преддверии Нового года торги ведутся все же неполноценно, малыми объемами, что только добавляет волатильности мировым рынка капитала. В целом в пятницу важных новостей, скорее всего, не будет, и мы уйдем в 2023 год с примерно такими же курсами валют", - говорит Маслов.

"Рубль вслед за кратковременным укреплением стал активно дешеветь, обновив восьмимесячный минимум к бивалютной корзине. Доллар впервые с конца апреля приближался к 73 руб. Евро немного не дошел до аналогичной вершины, достигнув 77 руб. Но после открытия основных торгов рубль быстро восстановился, выйдя в хороший плюс. Внешний фон для рубля был негативным: нефтяные цены в начале российской сессии перешли к активному снижению, обновив недельные минимумы. Однако днем нефть стала быстро возвращать утраченные позиции. Пока текущее укрепление рубля выглядит как коррекция сильной просадки текущей недели. Возможно, на относительно высоких ценовых уровнях иностранных валют активизировались продавцы, считающие, что на горизонте нескольких месяцев значимого потенциала роста с достигнутых вершин нет", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Снижение цен на нефть усилилось вечером в четверг на опасениях по поводу резкого роста заболеваемости COVID-19 в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,85% - до $82,44 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 1,82% - до $77,52 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 0,7%.

Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж.

Тем временем некоторые страны уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая, на фоне всплеска заражений коронавирусом в стране.

Трейдеры в четверг ждали данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые должны были быть обнародованы министерством энергетики страны в 19:00 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали, что отчет Минэнерго укажет на падение резервов нефти на 1,52 млн баррелей.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 декабря на 65,17 копейки, до 71,9778 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,65 копейки, до 76,0765 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в четверг на 93,74 копейки по отношению к среде и составил 72,1255 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 52,9 копейки и составил 71,9347 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 227,284 млн, из которых $1 млрд 046,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 180,773 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 66,72 копейки, до 76,219 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 22,38 копейки, подорожав до 75,9738 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 031,521 млн, из которых EUR250,931 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR780,59 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.

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