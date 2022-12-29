Цены евробондов РФ в четверг продолжили демонстрировать боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 29 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили демонстрировать боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1,5 базисного пункта, подорожав до 59,08% от номинала (их доходность не изменилась и составила 10,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в четверг на 250 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 61,1% от номинала (доходность выросла на 42 базисных пункта, до 10,08% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 45 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 26 базисных пунктов - до 41,17% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,89% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт, подешевев до 43,23% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 32,83% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели также на 1 базисный пункт, до 42,81% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 25,86% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 41,36% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 21,75% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 1 базисный пункт, до 81,5% от номинала (его доходность выросла на 47 базисных пунктов - до 35,32% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день также на 1 базисный пункт, составив 64,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых рынках капитала в четверг стабилизировалась - к росту перешел как американский рынок акций, так и сектор гособлигаций.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. В отсутствие существенных для рынка факторов инвесторы оценивают статданные и общее состояние американской экономики. Как стало известно из отчета министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 225 тыс. человек, что совпало с ожиданиями рынка. Данные указывают на ослабление рынка труда, что является позитивной новостью для Федрезерва.

Процентные ставки государственных облигаций США преимущественно снижаются 29 декабря в условиях слабой активности торгов в преддверии Нового года. Снижение доходности в том числе связано с опасениями ряда трейдеров относительно смягчения антиковидных ограничений в Китае, которое может способствовать распространению коронавируса за рубежом, что негативно отразится на экономиках других стран. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 3,85% по сравнению с 3,884% на закрытие торгов накануне, 30-летних бумаг - до 3,94% по сравнению с 3,974% годовых.

На текущий момент инвесторы сосредоточились на том, какой будет монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2023 году на фоне устойчиво высокой инфляции, превосходящей целевой показатель ФРС на уровне 2% более чем в три раза. Аналитики оценивают в 72% вероятность того, что ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,50-4,75% на заседании в феврале 2023 года, согласно CME FedWatch.