Ужесточение Банком России ДКП - негативный фактор для ОФЗ с фиксированным купоном - Sber CIB

Вероятное ужесточение Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году будет негативным фактором для ОФЗ с фиксированным купоном, полагают аналитики Sber CIB.

"Несмотря на то, что текущие темпы инфляции в России остаются умеренными, инфляционные риски в следующем году высоки. Это обусловлено в первую очередь ожидаемым увеличением дефицита бюджета. В связи с этим в сценарии риска мы допускаем ужесточение политики Банка России, что будет негативным фактором для облигаций с фиксированным купоном", - пишут эксперты.

Аналитики Sber CIB рекомендуют инвесторам сделать акцент на защитных инструментах с точки зрения процентного риска. По их мнению, целесообразно диверсифицировать портфель рублёвых облигаций, включив в него как ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), так и ОФЗ, индексируемые с учётом инфляции (ОФЗ-ИН), а также короткие ОФЗ и корпоративные выпуски (до трёх лет) - например, в пропорции 2:1:1. ОФЗ-ПК защитят в случае реализации негативного сценария в части инфляции и ключевой ставки. В этом случае результат по таким бумагам будет лучше, чем по ОФЗ-ИН, благодаря более широкой базе инвесторов, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.