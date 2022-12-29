Среднегодовая цена нефти Brent составит $84/барр. в 2023г - ПСБ

Среднегодовая цена нефти Brent составит $84/барр. в 2023г против $99/барр. в 2022г, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Это является достаточно высоким уровнем при условии рецессии в развитых экономиках. Однако эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты вкупе с действиями ОПЕК+ приведут к формированию дефицита предложения на мировом рынке. Поддержкой также выступит ожидаемое нами восстановление деловой активности, а значит и спроса на нефть в Китае. Эмбарго и ценовой потолок обусловят сохранение дисконта российской нефти Urals к Brent в размере $21/барр. в среднем по году", - пишут аналитики банка.

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