"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ConocoPhillips с целью $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,27%, стоп-приказ: $121, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Общая нисходящая тенденция по нефти не сломлена, котировки пока никак не реагируют на введение потолка цен на российскую нефтью. Снижение нефтяных цен может продолжиться, так как в Китае сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация и обновляются рекорды заболеваемости COVID-19", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения линия тренда пробита, и в моменте цена тестирует данную зону на прочность. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $121 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

ConocoPhillips - американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Осуществляет добычу нефти и газа в США, Норвегии, Канаде, Австралии и других странах.

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