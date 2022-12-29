S&P 500, скорее всего, останется на уровне 3900п по итогам 2023г - Инвестбанк Синара

Индекс S&P 500, скорее всего, останется на уровне 3900 пунктов по итогам текущего года, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Также эксперты отмечают, что рынок акций США выглядит переоцененным в их базовом сценарии. "По нашим оценкам, консенсус-прогнозы закладывают премию за риск инвестирования в акции США по отношению к 10-летним гособлигациям в районе 4,5%, что несколько ниже нашего консервативного уровня 5%. При использовании такой премии и безрисковой ставки 3,5% (прогнозируемый нами уровень доходности 10-летних казначейских облигаций после 2024 года) справедливое значение индекса S&P 500 составит примерно 3500 пунктов, что предполагает потенциал снижения всего на 8% с текущих уровней, - пишут эксперты в обзоре. - Такая оценка базируется на консенсус-прогнозе взвешенной прибыли на акцию по индексу S&P 500 (в 2022 году - $221, по данным FactSet), сделанном с использованием метода DCF. Мы закладываем в модель оценки индекса долгосрочные темпы роста в 3,5% (равные прогнозной безрисковой ставке) и, соответственно, ставку дисконтирования в 8,5%".

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