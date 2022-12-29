"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 450 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Polymetal с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,94%, стоп-приказ: 340 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Падение капитализации в несколько раз с начала года не соответствует объективной оценке бизнеса Polymetal. Компания сумела выстроить собственную экспортную логистику, сохранила объемы производства и восстанавливает объемы продаж. Планируемая смена юрисдикции, разблокировка акций в НРД и возврат к дивидендной политике могут стать сильными драйверами для роста цены бумаг", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения цена ранее уже протестировала уровень 430 руб. В случае продолжения восходящего движения и успешного пробоя этого уровня вероятно продолжение роста с целью 450 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 340 руб. риск на портфель составит 0,47%", - отмечают в "Финаме".

Polymetal - крупнейший в России производитель первичного серебра и второй крупнейший российский производитель золота.

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