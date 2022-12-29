"Финам" понизил целевую цену акций iShares Global Clean Energy ETF до $24,45

"Финам" понизил целевую цену акций iShares Global Clean Energy ETF с $29,45 до $24,45, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 23,7% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

Снижение целевой цены преимущественно связано с ростом процентных ставок и слабостью рынка в целом за прошедший год.

"Большинство крупнейших экономик мира сохраняют планы по достижению углеродной нейтральности в ближайшие 30-40 лет, а возобновляемые источники энергии являются ключевым способом достигнуть данной цели. При этом энергетический кризис, подорожание ископаемых видов топлива и желание развитых стран снизить свою энергетическую зависимость от РФ дают дополнительный толчок в развитии возобновляемой энергетики. На этом фоне мы ожидаем роста доли ВИЭ в мировом энергобалансе в ближайшие годы, что будет поддерживать бизнес входящих в ETF компаний", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

iShares Global Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в акции все более набирающей популярность альтернативной энергетики. Фонд охватывает преимущественно солнечную, ветряную, водородную, геотермальную и биотопливную энергетику.

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