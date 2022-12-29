Предпочтение на рынке США в 2023г по-прежнему акциям "защитных" секторов - Инвестбанк Синара

Инвесторам по-прежнему пока стоит отдавать предпочтение акциям "защитных" секторов на американском рынке акций (в частности, здравоохранения), говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара".

"Резкое падение безработицы и ускорение роста заработных плат создали для экономики в целом новый инфляционный фактор, - пишут эксперты. - Стоимость денег выросла, и инвесторы стали закладывать более высокую ставку дисконтирования в финансовые модели для оценки компаний. Котировки убыточных бизнесов, ожидающих роста доходов в отдаленной перспективе, продолжают снижаться. В то же время бумаги компаний со стабильными и солидными денежными потоками, или "акции стоимости", показывают даже рост".

"Акции роста" (по динамике фонда Vanguard Growth ETF) с начала года упали в стоимости в среднем на 34%, тогда как "акции стоимости" (Vanguard Value ETF) - всего на 4%, констатируют аналитики инвестбанка.

"Таким образом, первая группа проиграла относительно стабильным компаниям 30%. Мы продолжаем считать, что данный тренд сохранится, пока ФРС, повышая ставку, не обуздает инфляцию. Поэтому мы в обновленной структуре модельного портфеля отдаем предпочтение защитным секторам, среди которых предпочитаем сектор здравоохранения", - пишут стратеги.

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