Рецессия средней степени тяжести наступит в США во II квартале 2023г - "Тинькофф Инвестиции"

Рецессия средней степени тяжести наступит в США во II квартале 2023 года, прогнозируют аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Она будет чем-то напоминать рецессию доткомов 2000-2001гг, но окажется более масштабной, - полагают эксперты. - Технически рецессия в США уже наступила, ведь ВВП падал два квартала подряд. Однако роста уровня безработицы не было, как и падения корпоративных прибылей. А значит, полноценная рецессия еще не наступила, но именно ее мы можем увидеть примерно во втором квартале следующего года".

Подобный сценарий не соответствует текущим ожиданиям рынка, подчеркивается в материале. Американские инвесторы ждут замедления роста корпоративных прибылей, но не их падения. А вот инфляция может совпасть с рыночными ожиданиями и действительно опуститься до 4-5% и даже ниже в 2023г. Все из-за рецессии, которая, как показывает история, больше всего охлаждает рост цен.

"Мы ждем максимального уровня ставки ФРС в 5-5,25% в 2023г, но ближе к III кварталу ФРС столкнется с серьезной рецессией, из-за чего экстренно перейдет к снижению ставки. По нашим оценкам, к концу 2023-го она может опуститься уже до 3-4%. Рынок ждет, что снижение будет не столь стремительным и на конец 2023-го ставка дойдет до 4,25-4,5%. А вот ФРС пока не допускает сценария, при котором ей придется идти на снижение, поэтому прогнозирует 5,125% на конец 2023г", - прогнозируют стратеги "Тинькофф Инвестиций".

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