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29 декабря 2022 года 10:06

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в частности, негативной конъюнктуры мировых рынков, с одной стороны, и ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, с другой стороны, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок, начавший торги среды слабой и разнонаправленной динамикой, завершил сессию снижением после выхода негативных данных по рынку недвижимости. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре снизился на 4% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Показатель упал по итогам шестого месяца подряд - до минимума с апреля 2020 года. Это говорит о продолжающемся спаде на рынке на фоне существенного подъема ставок по ипотеке. Данные о незавершенных сделках являются опережающим индикатором активности на рынке недвижимости.

Кроме того, инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу возможной рецессии на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. При этом новость о том, что власти Китая продолжают ослаблять антиковидную политику, не смогла поддержать американский фондовый рынок. Как отмечают эксперты, открытие китайской экономики после пандемии коронавируса может оказать еще большее проинфляционное давление.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг, следуя динамике рынка акций США. Кроме того, в Китае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Власти США и Италии в среду приняли решение ввести обязательное тестирование на COVID-19 всех туристов, приезжающих из КНР. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов упало на 1,14%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 МСК снизилось на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,9%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в четверг при слабой активности торгов в последние дни уходящего года. Оптимизм инвесторов, связанный с ожиданиями увеличения спроса на нефть вслед за снятием карантинных ограничений в Китае, сменился опасениями относительно новой волны заболеваемости COVID-19 в мире. Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. Вместе с тем США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в четверг составила $82,83 за баррель, что на 0,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,3%, до $83,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,68%, до $78,42 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,7%, до $78,96 за баррель.

В центре внимания нефтяных трейдеров в четверг - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 19:00 МСК. Отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,5 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,4 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 декабря вырос всего на 0,01% и составил 109,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 824,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,41%), "РЖД-001Р-21R" (+0,33%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-03" (-0,74%), "Европлан-001Р-01" (-0,57%) и "Сбербанк-002Р-01" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что OOO "СФО МОС МСП 2" полностью разместило выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса А-2021 объемом 4 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 9,55% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 декабря. Дата погашения займа - 26 мая 2033 года. Предусмотрено досрочное погашение бондов по усмотрению эмитента - в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%. Выпуск размещен в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк.

ООО "Электроаппарат" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 79% выпуска на 119,017 млн рублей. Размещение выпуска началось 30 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,5% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Выпуск размещен в рамках программы компании объемом до 1 млрд рублей. Облигации в рамках 10-летней программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 8,8% годовых. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпуску 16 января предстоит исполнение оферты. В настоящее время в обращении находится три биржевых выпуска облигаций компании на 12,4 млрд рублей.

Альфа-банк установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-18 на уровне 9,3% годовых. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в январе 2017 года. Ставка текущего купона - 6,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 января 2023 года.

Владельцы облигаций АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в Global Insulator Group, GIG) серий 1-001 и 1-002 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание, в связи с которым появилось право требовать досрочного погашения облигаций - решение о реорганизации ЮАИЗ в форме присоединения к нему ООО "ЮАИЗ-Кузнечно-прессовое производство", ООО "ЮАИЗ-Литейное производств" и ООО "Управляющая компания "Глобал Инсулэйтор Групп". Сообщение о реорганизации опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" 28 декабря. Досрочное погашение будет производиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости + НКД. Требования о досрочном погашении могут быть предъявлены владельцем облигаций не позднее чем в течение 30 дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации в журнале "Вестник государственной регистрации". Компания разместила 5-летние выпуски объемом по 250 млн рублей каждый в марте и ноябре 2019 года. Ставка текущего квартального купона бондов серии 1-001 - 10,75% годовых, серии 1-002 - 10,5% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ООО "Первый ювелирный - драгоценные металлы" (ПЮДМ) с 28 декабря по 30 января проведет предварительное голосование владельцев облигаций серии БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска. В частности, эмитент предлагает продлить срок обращения выпуска с 5 лет до почти 9 лет (3240 дней) с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка 61-108-го купонов будет составлять 15% годовых. Кроме того, предлагается ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала в дату окончания 108-го купона.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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