Курс рубля, вероятно, останется выше 72 руб./$1 до конца 2022г - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль может закончить текущий год на уровнях выше 72 руб./$1, но в начале 2023 года возможно укрепление национальной валюты, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Сократившийся торговый профицит РФ продолжает оставаться основным фактором ослабления рубля. Дополнительно давление на рубль усилилось в связи с окончательным завершением декабрьского налогового периода и перспективами возобновления покупок валюты в рамках бюджетного правила. Этот год пара USD/RUB может закончить выше 72 руб./$1, но в начале нового года у рубля остается потенциал к укреплению на фоне возможного восстановления экспорта", - пишут эксперты в комментарии.

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