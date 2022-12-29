Нефтегазовый сектор РФ может встретиться с новой волной падения в 2023г - "Русс-Инвест"

Нефтегазовый сектор РФ может встретиться с новой волной падения в 2023г, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Если в перспективе на товарно-сырьевом рынке приключится ещё один виток снижения стоимости нефти, равнозначный тому, который мы наблюдали осенью 2022г, то ждать роста стоимости акций российских нефтегазовых компаний будет трудно, - полагает эксперт. - Мы, правда, пока совершенно не наблюдаем влияния механизма "price cap" на рынок и стоимость сырья, но в начале 2023г этот механизм себя явно проявит".

Эксперт инвесткомпании считает, что нефтегазовый сектор РФ ещё может встретиться с очередной волной падения капитализации основных компаний сектора в следующем году. Это предполагает, что акции таких компаний, как "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и другие, смогут снова "нырнуть" к минимальным значениям, установленным ими в 2022г.

"Для акций компании "Роснефти" есть перспектива упасть до уровней в 250-300 рублей, что скажется на всей капитализации рынка акций в Москве, - прогнозирует Блинов. - В совокупности с акциями "ЛУКОЙЛа" падение котировок акций "Роснефти", а также и с другими акциями нефтегазового сектора, может привести к падению индекса Мосбиржи до уровней на отметках в 1666,61 - 1777,71 пункта. При этом стоит отметить, что техническая картина общей динамики акций "Роснефти" выглядит несколько привлекательнее, чем техническая картина динамики акций "ЛУКОЙЛа".

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