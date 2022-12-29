Акции девелоперов могут стать лидерами роста в 2023г - Freedom Finance Global

Акции девелоперов могут стать лидерами роста в 2023 году, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мы ожидаем в следующем году увеличения массового строительства с применением модульного жилья на металлокаркасе, что будет провоцировать усиление внутреннего спроса на металлургическую продукцию и снизит себестоимость строительства, в результате чего в выигрыше останутся все: от металлургической и девелоперской отрасли до конечного потребителя", - прогнозирует эксперт.

Еще одним фактором поддержки отрасли, по мнению Чернова, станет продление программы господдержки при выдаче ипотечных кредитов.

"Снижение ключевой ставки рефинансирования Банком России практически уравняло стоимость ипотечного кредитования для первичного и вторичного рынка жилья, что, вероятнее всего, транслируется в увеличение продаж "вторички" в 2023 году, - подчеркивает аналитик. - Поскольку девелоперский сектор слабо подвержен внешнему давлению, а спрос на жилье сохранится на высоком уровне, акции застройщиков могут стать одними из наиболее надежных и перспективных инвестиций в наступающем году. Как следствие, рекомендуем присмотреться покупке этих бумаг уже сейчас".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.