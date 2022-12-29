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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2150-2200п в начале 2023г - ПСБ
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29 декабря 2022 года 10:03
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2150-2200п в начале 2023г - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2150-2200 пунктов в первую неделю 2023 года, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Торги в новом году на фондовой секции Московской биржи начнутся 3 января. Ожидаем, что в первые дни индекс сможет подрасти, так как инвесторы начнут формировать свои позиции после их частичного закрытия перед праздниками. Вероятнее всего, ликвидность будет сниженной, но сильного падения можно будет избежать благодаря тому, что именно физические лица вносят наибольший вклад в объемы торгов в этом году. Уже с 3 января они могут вернуться к торговле на рынке акций. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в первую торговую неделю 2023 года будет двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов", - отмечает эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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