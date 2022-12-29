Возможна фиксация позиций на рынке акций РФ в конце текущей недели - Инвестбанк Синара

Возможна фиксация позиций на российском рынке акций в конце текущей недели перед новогодними каникулами, отмечают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Российскому рынку акций при весьма вялой активности игроков не удалось поддержать даже тот умеренный рост, который наблюдался в начале недели, и в среду индекс Мосбиржи ушел в небольшой минус. Уплата налогов перестала оказывать поддержку рублю, который продолжил сдавать свои позиции. При этом цены на нефть снизились из-за роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а Россия ввела ответные меры на нефтяной ценовой "потолок". Для мировых рынков начало января не выглядит очень перспективным, поэтому на российском рынке инвесторы, скорее всего, предпочтут в конце недели фиксировать позиции перед новогодними каникулами", - указывают эксперты в комментарии.

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