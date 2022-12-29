Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг снижением на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг снижением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2115-2135 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для умеренно негативного открытия индекса Мосбиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в районе 2120-2130 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2110, 2100 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2140, 2150 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.