Brent - уровень $83,14 за баррель

Уолл-стрит завершила торги в среду снижением. Фондовые рынки АТР падают в четверг. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг.

Американский фондовый рынок, начавший торги среды слабой и разнонаправленной динамикой, завершил сессию снижением после выхода негативных данных по рынку недвижимости.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре снизился на 4% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Показатель упал по итогам шестого месяца подряд - до минимума с апреля 2020 года. Это говорит о продолжающемся спаде на рынке на фоне существенного подъема ставок по ипотеке.

Данные о незавершенных сделках являются опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

В то же время инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу возможной рецессии на фоне ужесточения монетарной политики ФРС.

"Опасения по поводу прочно укоренившегося списка рисков в 2022 году, включая политику ФРС, инфляцию, экономический рост и перспективы рецессии в 2023 году, доминируют над настроениями инвесторов в последние торговые сессии года", - отметил аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.

Между тем даже новость о том, что власти Китая продолжают ослаблять антиковидную политику, не смогла поддержать фондовый рынок. "Инвесторы, надеявшиеся на традиционное ралли в конце года, вероятнее всего разочаровались", - добавил Иннес.

Как отмечают эксперты, открытие китайской экономики после пандемии коронавируса может оказать еще большее проинфляционное давление. "Китайский сюжет с открытием экономики играет на руку сырьевому и нефтяному рынку, а также самому фондовому рынку Китая. Однако это плохие новости для глобальной инфляции", - считает аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. выросли на 3,3% в среду после падения по итогам последних семи сессий подряд - самый длительный подобный период с недели, завершившейся 5 сентября 2018 года.

Бумаги AMC Entertainment (SPB: AMC) потеряли в цене 4,6%. Глава компании Адам Арон отказался от повышения зарплаты и бонусов в 2023 году. Он также призвал других управленцев AMC последовать его примеру.

Акции авиакомпании Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подешевели на 5,1%. Авиаперевозчик продолжает отменять рейсы и испытывать трудности в нормализации плана полетов из-за недостатка рабочей силы, плохой погоды и проблем во внутренней системе.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упала на 365,85 пункта (1,1%) и составил 32875,71 пункта.

Акции 29 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали отрицательную динамику. В лидерах падения оказались бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) (-3,1%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-2,6%) и Dow Inc. (SPB: DOW) (-2,4%). Повысились только акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+0,5%).

Standard & Poor''s 500 снизился по итогам торгов на 46,03 пункта (1,2%) - до 3783,22 пункта. Значение индикатора оказалось на минимальной отметке с начала ноября.

Nasdaq Composite потерял 139,94 пункта (1,35%) и составил 10213,29 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов в четверг, следуя динамике рынка акций США.

Инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу высокой инфляции, геополитических рисков и возможной рецессии в 2023 году.

Даже новость о дальнейшем смягчении антиковидной политики в Китае не смогла спровоцировать продолжительного предновогоднего роста фондового рынка.

Между тем в Китае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Власти США и Италии в среду приняли решение ввести обязательное тестирование на COVID-19 всех туристов, приезжающих из КНР.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:12 МСК упало на 1,03%.

В число лидеров падения котировок входят акции владельца сети супермаркетов Isetan Mitsukoshi Holdings (-4%), производителя алкогольных и безалкогольных напитков Sapporo Holdings (-3,5%) и крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. (-2,7%).

Бумаги владельца сети аптек Kusuri No Aoki Holdings рухнули на 12%. Компания отчиталась о сокращении чистой прибыли в поквартальном выражении, связав такую динамику с растущими издержками и сложной макроэкономической ситуацией.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Бумаги онлайн-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) теряют в цене 4,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - 3,6%, IT-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - 2,9%, девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. - 2,7%.

Акции авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd. дешевеют на 2,8%. Китайский авиаперевозчик сообщил, что сократит полеты в Японию в январе на 20%, чтобы удовлетворить требования властей страны о соблюдении антиковидных мер для туристов из Китая.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 МСК снизилось на 1,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. уменьшились на 1,6%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 1,6%.

Розничные продажи в Южной Корее упали на 1,8% в ноябре по сравнению с октябрем, согласно данным статистического ведомства страны. Показатель снижается по итогам третьего месяца подряд. В октябре он сократился на 0,2%.

Объем промышленного производства в Южной Корее в прошлом месяце упал на 3,7% в годовом выражении после уменьшения на 1,2% в октябре. Темпы падения индикатора стали максимальными с августа 2020 года. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 3,8%.

В помесячном выражении промпроизводство в стране в ноябре увеличилось на 0,4% после сокращения на 3,5% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения на 0,8%, пишет Trading Economics.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,9%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизились на 1,6% и 0,6% соответственно, нефтедобывающей Woodside Energy Group - на 4,5%.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг при слабой активности торгов в последние дни уходящего года.

Оптимизм инвесторов, связанный с ожиданиями увеличения спроса на нефть вслед за снятием карантинных ограничений в Китае, сменился опасениями новой волны заболеваемости COVID-19 в мире.

Ранее Пекин заявил о намерении смягчить эпидемиологические требования для прибывающих в страну с 8 января. Кроме того, власти КНР возобновят выдачу документов для туристов, желающих выехать за рубеж. США и Италия уже объявили о введении дополнительных требований для пассажиров, прибывающих из Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $83,14 за баррель, что на $0,12 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,07 (1,3%), до $83,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,28 (0,35%), до $78,68 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,57 (0,7%), до $78,96 за баррель.

"Отказ Китая от туристических ограничений может спровоцировать новую глобальную волну заболеваемости COVID-19, - отмечает директор JTD Energy Services Pte в Сингапуре Джон Дрисколл, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Это, в свою очередь, может ослабить спрос на нефть и привести к снижению цен".

В центре внимания трейдеров в четверг - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в 19:00 МСК.

Отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей после падения на 3,07 млн баррелей неделей ранее.