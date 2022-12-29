"Префы" Сургутнефтегаза могут быть интересны для спекулятивных покупок - БКС Экспресс

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в текущий момент могут быть интересны инвесторам для спекулятивных покупок, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карупунин.

"Если эмитент сохранил валютную подушку в течение 2022 года, то значение курса рубля на 30 декабря для бумаг является определяющим с точки зрения величины чистой прибыли и дивидендов. По предварительным расчетам, закрытие года на текущем уровне в 72 руб./$1 может обеспечить дивидендную доходность более 16% по текущим ценам (выплата в июле 2023 года). Так что в краткосрочной перспективе вполне вероятно, что устоявшийся коридор 24,5-26,5 руб. по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза", раскроется наверх. Бумаги могут быть интересны для спекулятивных покупок", - указывает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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