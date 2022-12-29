Ослабление рубля в последнее время - действие комплекса факторов - БКС Экспресс

Ослабление рубля по отношению к доллару США и юаню в последнее время - действие комплекса факторов, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Курс USD/RUB вырос в среду на 2,5% и поднялся до 72,2 руб./$1. Это максимальный уровень закрытия сессии с конца апреля. Единой причины слабости рубля нет. Сейчас работает комплекс факторов: снижение объемов продажи экспортной выручки, рост импорта, календарный фактор и конец года, эффект от роста дисконта нефти марки Urals к марки Brent, ожидания покупки Минфином юаней в 2023 году и т.д. Сейчас вопрос лишь в том, на каких уровнях пройдет стабилизация, и курс начнет показывать боковую динамику. Ранее отмечали, что это могут быть значения вокруг 70 руб./$1. Однако если импульс среды получит продолжение, то ориентиры могут сместиться к 74,5-75 руб./$1. По юаню это около 10,5-10,6", - пишет аналитик.

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