Рубль незначительно снижается на старте торгов к доллару и юаню вслед за нефтью

Москва. 29 декабря. Доллар США и юань незначительно подрастают на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль наметил снижение с учетом негативных настроений на фондовых площадках и отрицательной динамики нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 72,2325 руб./$1 (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 90,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,8 коп. - до 10,277 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в первые минуты торгов перешел к незначительному снижению под влиянием снижения нефтяных цен и негативных настроений на мировых рынках капитала. Поддерживающим фактором для российской валюты стали последние новости в сфере политики. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что Россия не намерена просить американскую сторону о возобновлении диалога, но всегда готова откликнуться на здравые предложения о контактах. Министр сообщил, что "с американской стороны было несколько таких предложений неформальных за этот период, и мы каждый раз отвечали согласием".

"Материализовалось одно из них - встреча Бернса и Нарышкина в Анкаре. Встреча предполагалась быть конфиденциальной, но все это утекло, мало что держится в секрете в наши дни. Хотя мы всегда стараемся такую договоренность соблюдать", - сказал Лавров.

Лавров также в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудил со своим саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в формате ОПЕК+.

В этот же день президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. "Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Кубы в Россию 19-22 ноября 2022 года, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны", - сообщила пресс-служба Кремля. Особое внимание было уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.

Цены на нефть отражают опасения трейдеров по поводу ситуации с динамикой заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае. Ослабление карантинных ограничений в стране продолжается, власти КНР решили отменить обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Однако в последние дни в Китае наблюдается рост показателей по COVID-19, которые влияют на прогнозы дальнейших темпов деловой активности.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,58 за баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,64 за баррель, что на 0,41% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг торгуются с негативной динамикой: китайский CSI300 опустился на 0,41%, японский Nikkei 225 снижается на 1,25%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,98%, южнокорейский Kospi - на 1,73%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти не меняется, поднявшись всего на 0,04%.

Американский фондовый рынок, начавший торги среды слабой и разнонаправленной динамикой, завершил сессию снижением после выхода негативных данных по рынку недвижимости. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре снизился на 4% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Показатель упал по итогам шестого месяца подряд - до минимума с апреля 2020 года. Это говорит о продолжающемся спаде на рынке на фоне существенного подъема ставок по ипотеке.

В то же время инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу возможной рецессии на фоне ужесточения монетарной политики ФРС.