Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам среды, участники рынка закрывают позиции перед новогодними каникулами

Москва. 28 декабря. Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине после завершения налогового периода декабря и перед новогодними каникулами.

Курс доллара США составил 72,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,79 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,4 руб./EUR1, подорожав на 1,4 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,6 рубля - до 74,08 рубля. Курс китайского юаня вырос на 26,9 копейки - до 10,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в среду рубль упал к доллару и евро после завершения налогового периода декабря и перед новогодними каникулами. Кроме того, участники рынка отыгрывали подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о запрете продавать российские нефть и нефтепродукты по контрактам с "потолком цен", а также возобновление с января 2023 года действия бюджетного правила.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил накануне, что Минфин РФ в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения Фонда национального благосостояния на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ об ответных мерах на введение "потолка цен" на российские нефть и нефтепродукты.

Запрет на поставки российской нефти по контрактам, предусматривающим ценовой "потолок", вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Дата запрета экспорта нефтепродуктов с соблюдением "потолка цен" будет определена позже правительством РФ (но не ранее 1 февраля 2023-го).

Указ об ответных мерах действует до 1 июля 2023 года. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Регулярный мониторинг за соблюдением указа возложен на Минэнерго РФ. Также ведомство совместно с Минфином будет разъяснять вопросы применения указа.

Перед введением ответных мер РФ на введение "потолка цен" на нефть велась внутрироссийская экспертная проработка этого вопроса, но Москва находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это суверенное право России - отвечать на такие нелегитимные и абсолютно абсурдные меры, так называемый "потолок цен". Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка", - сказал Песков журналистам, комментируя указ президента об ответных мерах РФ на введение "потолка цен" на нефть.

Необходимость принятия указа президента РФ об ответных мерах на "потолок цен" на газ по аналогии с указом по нефти пока анализируется, говорить об этом преждевременно, заявил также Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля ответил: "Газовый рынок имеет свою специфику, ситуация анализируется. Разумеется, после того, как анализ будет завершен, будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги". "Пока говорить об этом преждевременно", - добавил Песков.

Инициатива введения "потолка цен" на российскую нефть призвана ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти российского происхождения. При этом от эмбарго освобождаются поставки нефти по цене $60 за баррель и ниже. Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.

Предполагается, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, и будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов, в среду российская валюта продолжила девальвационный импульс после прохождения через пик поддержки со стороны налогового периода. "В ближайшее время курс может начать стабилизироваться. Прогноз по курсу рубля на конец этой недели и первые январские дни составляет 70-73 за доллар. С декабрем уйдут и некоторые специфические факторы давления на рубль, например, повышенные бюджетные траты, всплеск спроса на зарубежные товары и инвалюту для планируемых путешествий или как страховку на случай реализации внешнего негатива в длинные праздники. Как заявили в Минфине, решения о покупках юаней ФНБ по обновленному бюджетному правилу будут приниматься ежемесячно уже с января 2023 года. Эта информация негативна для рубля, но в целом эффект на курс может оказаться сдержанным в силу параметров обновленного правила", - говорит Буйволов.

"Поддержка рублю со стороны налогового периода в России исчерпала себя. В противовес продолжает работать фактор изменения счета текущих операций: параметры экспорта во втором полугодии сократились, в то время как импорт отчасти восстановился. Этот момент оказывает давление на курс рубля. В среду, 28 декабря, рубль продолжает снижаться в парах с долларом и евро", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Вчера Силуанов подтвердил планы по началу покупок юаней в рамках бюджетного правила. Объемы операций будут рассчитываться от базовых нефтегазовых доходов (НГД) в 8 трлн руб. за полный год. Таким образом, помесячные объемы базовых НГД будут заметно выше, чем в предыдущих версиях бюджетного правила (в среднем 667 млрд руб. vs 490 млрд руб. в 2021-м году). Сейчас при более низких ценах на Urals и снизившихся объемах поставок, вероятно, НГД будут лишь слабо превышать базовые месячные уровни. В этом случае объемы покупок валюты пока могут быть низкими или нулевыми, что будет иметь ограниченное влияние на рубль. Принципиальным вопросом остается возможность продажи валюты, которая сможет сдерживать ослабление рубля при более низких доходах бюджета. Пока Силуанов указал лишь на перспективы непополнения ФНБ при недостаточно высоких доходах, и рынок сейчас продолжит ждать раскрытия деталей механизма валютных операций. При прочих равных возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила будет располагать к ослаблению рубля и снижению курсовой волатильности в условиях высокого торгового профицита", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть снижаются в среду вечером в связи с ослаблением оптимизма трейдеров в отношении роста спроса в Китае после смягчения карантинных ограничений. Отказ Пекина от части коронавирусных ограничений привел к скачку заболеваемости COVID-19 в стране.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подешевели на 2,15% - до $82,86 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 2,4% - до $77,62 за баррель.

Также рынок ждет данных о запасах энергоносителей в США. Американский институт нефти (API) обнародует собственный отчет в ночь со среды на четверг, а официальные данные Минэнерго страны будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК, на день позже обычного из-за празднования Рождества в понедельник.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 декабря на 1,3915 рубля, до 71,3261 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4771 рубля, до 75,66 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в среду на 1,4181 рубля по отношению ко вторнику и составил 71,1881 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск поднялся на 1,395 рубля и составил 71,4033 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 682,559 млн, из которых $830,624 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 851,935 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,4657 рубля, до 75,5518 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,4304 рубля, подорожав до 75,7499 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR963,143 млн, из которых EUR269,703 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR693,44 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 7,81% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 8,21%, 8,41% и 8,51% годовых соответственно.