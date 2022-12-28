Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью, подросли бумаги "Интер РАО" и "Газпром нефти"

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в среду просел по индексам на фоне подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; лидерами снижения выступили бумаги финансовых компаний, при этом поддержку индексу Мосбиржи оказало ослабление рубля.

Выросли акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%) и подорожали в день отсечки на бирже дивидендов бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%); во "втором эшелоне" раллировали акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+40%) и "ЭЛ5-Энерго" (бывшая "Энел Россия" (MOEX: ENRU)) (+14,4%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2139,77 пункта (-0,5%), индекс РТС - 933,76 пункта (-2,8%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 72,2 рубля (+1,8 рубля).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,4%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,3%, до 514,8 рубля - максимум с середины февраля), "Интер РАО" (+2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,6%) и "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Дивиденды "Газпром нефти" за 9 месяцев 2022 года составят 69,78 рубля на акцию.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду сообщил, что снижение ВВП РФ за январь-ноябрь 2022 года составило около 2%, а безработица в ноябре снизилась до исторического минимума в 3,7%.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Интер РАО" выросли после заявления главы Минэнерго РФ об увеличении экспорта электроэнергии в Китай на 16% по итогам 2022 года. Объем зарубежных поставок "Интер РАО" в этом году должен составить рекордные 4,4-4,5 млрд кВт/ч, что положительно отразится на финансовых результатах компании за IV квартал.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ провел торги в среду в умеренном "минусе", амплитуда движения котировок продолжает затухать. Среди негативных факторов можно выделить снижение цен на нефть и предпраздничную сдержанность в торговых решениях многих инвесторов. Ослабление рубля выступило в текущих условиях скорее демпфером для негатива.

На мировых биржевых площадках торги шли разнонаправленно с вялой динамикой. В оставшиеся пару торговых дней уходящего года индекс МосБиржи уже вряд ли сможет уйти далеко от текущих уровней. В фокусе внимания краткосрочно останутся сырьевые цены, динамика курса рубля, геополитика и макростатистика. В четверг важным для общих настроений может быть недельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США. Индекс МосБиржи 29 декабря будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, активность перед новогодними каникулами снижается, причем сохраняется спекулятивный подход к торговле, когда лидеры роста предыдущих дней подвергаются фиксации прибыли.

"Так, например, в конце прошлой недели бумаги ВТБ демонстрировали активное повышение, но к середине текущей уже растеряли свои достижения. Российские инвесторы пока не готовы к долгосрочным трендам, тем более, что впереди новогодние каникулы с еще меньшим объемом торгов в "условно рабочие" для биржи дни", - отмечает аналитик.

"Бумаги экспортеров довольно вяло отреагировали на девальвацию рубля почти на 15% за последний месяц. Главным источником слабости рубля являются заявления чиновников правительства, которые считают возможным курс в диапазоне 70-80 руб. за доллар для поддержки экспортеров. Впрочем, подобные действия могут привести к ухудшению условий кредитования для прочего бизнеса и падению собираемости внутренних налогов. Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что каждые 10% ослабления рубля добавляют 0,5-0,6% к инфляции", - добавил Кочетков. Если учитывать итоговое заявление ЦБ РФ после декабрьского заседания, то проинфляционные риски растут, и они могут заставить регулятор пойти на повышение ставки, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рост акций электроэнергетических компаний в среду может быть связан с ожиданиями увеличения спроса. В частности, в случае с "Интер РАО" - со стороны Китая.

На нефтяном рынке к вечеру негативный настрой усилился: ближайшие фьючерсы Brent и WTI тестируют поддержки $83 и $77,5 за баррель соответственно на фоне сдержанного мирового аппетита к риску. Выход еженедельного отчета Минэнерго США по запасам нефти назначен на четверг. Фактор снятия антиковидных ограничений в Китае и Гонконге, наряду с перспективой сокращения мирового предложения в следующем году, пока не перевешивают связанные с глобальной экономикой риски, полагает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, покупки "голубых фишек" уже не очень активны, спрос уходит во "второй эшелон". Это говорит о том, что крупные инвесторы приостановили покупки акций, возможно, до первых дней следующего года, если геополитическая ситуация резко не ухудшится. "Именно геополитика сейчас является основным риском переноса длинных позиций через новогодние праздники", - считает эксперт.

"Запрет реализации российской нефти по контрактам, где прямо или косвенно применяется "потолок" цен, был ожидаемым и никакого влияния на котировки нефти не оказал. Сейчас у нефти нет драйверов для продолжения подъема, а риски ее снижения обусловлены высокими темпами роста заболеваемости в Китае. Но все-таки сильных движений в нефти до конца года не ждем", - добавил Антонов.

Акции "Газпром нефти" находятся в среднесрочном восходящем тренде, сильных рисков выхода на получение дивидендов не наблюдается. С большой вероятностью, в четверг дивидендный "гэп" будет меньше величины выплат, считает Антонов.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), в Европе настроения смешанные (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,7%, британский FTSE после выходных подрос на 0,4%), "минусуют" Штаты (индексы теряют 0,3-0,8%).

На нефтяном рынке в среду цены корректируются вниз на фоне возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,26 за баррель (-2,5% и +0,5% во вторник), февральская цена WTI - $77,62 за баррель (-2,4% и -0,1% во вторник).

Производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ, приостановленное из-за снежной бури, постепенно восстанавливается, пишет CNBC. Экстремально низкие температуры и обильные снегопады привели к перебоям в работе примерно десятка заводов.

Инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Накануне стало известно об очередных ослаблениях антиковидных ограничений - власти КНР решили отменить обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. При этом число новых заражений в стране вызывает беспокойство у экспертов из-за опасений, что система здравоохранения может не справиться с наплывом больных, что снова приведет к сокращению деловой активности.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-23,1% и -8,1% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-14,1%), OR Group (MOEX: ORUP) (-11,5%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-11,2%), бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-9,5%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-9,4%).

Подорожали бумаги "Белона" (+40%), "ЭЛ5-Энерго" (+14,4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,5%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+3,2%), акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,8%).

В начале недели стало известно, что ПАО "ЭЛ5-Энерго" заключило договор о поставке "зеленой" электроэнергии для среднетоннажного СПГ-проекта ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) "Криогаз-Высоцк".

По оценкам аналитиков "БКС Экспресс", новость о поставке "ЭЛ5-Энерго" "зеленой" энергии (90 МВт) для "НОВАТЭКа" могла стать формальным триггером для роста бумаг, однако фундаментально ее эффект на акции незначительный. "Сильный взлет без особых причин связан с притоком спекулятивного капитала. В кейсе "ЭЛ5-Энерго" есть повышенная неопределенность, так как после смены акционеров нет понимания по перспективам развития компании и дивидендам", - полагают эксперты БКС.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 18,81 млрд рублей (из них 3,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,52 млрд рублей на акции ВТБ).