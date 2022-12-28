Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне стабилизации UST

Москва. 28 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне наметившейся ценовой стабилизации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства бумаг расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 4 базисных пункта, подорожав до 59,17% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 10,66% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели в среду на 187 базисных пунктов к предыдущему закрытию - до 61,73% от номинала (доходность выросла на 31 базисный пункт, до 9,97% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 30 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 25 базисных пунктов - до 41,18% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта, подешевев до 43,23% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 32,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 42,8% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 25,81% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 17 базисных пунктов - до 41,34% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 21,73% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 81,49% от номинала (его доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 34,91% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 64,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом ситуация на мировых долговых рынках в середине недели стабилизировалась после падения накануне.

Негативное влияние на динамику US Treasuries накануне, во вторник, оказали усилившиеся опасения, что снятие коронавирусных ограничений в Китае окажет дополнительное инфляционное давление на мировую экономику. По мнению западных аналитиков, "китайский сюжет" с открытием экономики играет на руку сырьевому и нефтяному рынку, а также самому фондовому рынку Китая, однако это плохие новости для глобальной инфляции. Кроме того, глобальные инвесторы сохраняют опасения относительно растущих рисков рецессии мировой экономики в следующем году на фоне решимости крупнейших мировых центробанков продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.

Власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19.