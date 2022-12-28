Цена газа спот на TTF может уйти ниже $800 к концу текущей недели - Freedom Finance Global

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах может опуститься ниже $800 за 1 тыс. кубометров уже к концу текущей торговой недели, а затем продолжить коррекцию до $600-700 на фоне снижения потребления и погоды в Европе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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