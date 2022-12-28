Покупки на рынке акций Китая пока лучше совершать с кратко- и среднесрочным горизонтом - БКС Экспресс

Инвестиции на китайском рынке акций в настоящее время лучше совершать с краткосрочным и среднесрочным горизонтом удержания, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Китайское направление, безусловно, стоит рассматривать для инвестирования, но сохраняю рекомендацию о том, что инвесторам стоит искать больше возможности для покупок с краткосрочным и среднесрочным горизонтом удержания. В экономике и внутренней/внешней политике сохраняется большое количество неопределенностей", - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании.

"Стране предстоит пережить в I квартале 2023 года еще несколько волн распространения коронавируса. Приблизительно в первой половине января пик первой волны заболеваний после снятия коронавирусных ограничений, может быть, пройдет. К моменту проведения Всекитайского собрания народных представителей, которое ориентировочно состоится в конце I квартала 2023 года, власти будут добиваться нормализации ситуации, - отмечает Покровский. - Во время проведения Собрания стоит ожидать представление нового кабинета министров и озвучивание обновленной экономической программы. Очевидно, что восстановление внутреннего спроса, переориентация экспортных потоков от Запада в сторону членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также долговые вопросы будут ключевыми для рынка".

Также аналитик БКС Экспресс обращает внимание, что модели внутреннего роста в Китае за счет сектора недвижимости предстоит найти плавную замену. "Сама отрасль перейдет в фазу постепенного восстановления ориентировочно ко II кварталу за счет низкой базы 2022 года, но, судя по действиям властей, будет все больше переходить в руки государства", - отмечает он.

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