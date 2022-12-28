Прогноз средней цены золота на 2023г - $1730/унц. - Sber CIB

Прогноз средней цены золота на 2023 год составляет $1730 за тройскую унцию, сообщается в аналитическом материале SBer CIB.

"Цены на золото в 4К22 достигали минимума в $1616 за унцию, а короткие позиции трейдеров были самыми значительными с конца 2018 года. То есть управляющие фондами негативно оценивали перспективы желтого металла. Однако в первой половине ноября вышли данные, которые показали, что потребительские цены в США в октябре выросли на 0,4% м/м и на 7,7% г/г, то есть меньше, чем предполагал консенсус-прогноз. Ноябрьские данные по инфляции в США, опубликованные в декабре, также оказались ниже консенсус-прогноза (7,1% г/г против 7,3% г/г). Рынки восприняли эту статистику оптимистично и начали учитывать в котировках вероятность того, что ФРС будет повышать ставку более плавно. В результате золото заметно подорожало, и с определенной долей уверенности можно говорить, что в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) его котировки уже достигали "дна" и вряд ли опустятся ниже", - пишут эксперты инвестбанка.

Аналитики Sber CIB видят потенциал для умеренного роста цен на золото в 1К23. "Инвесторы продолжат внимательно следить за инфляционной статистикой в США. Ожидаем, что инфляционное давление будет слабее, и это позволит ФРС более плавно ужесточать ДКП. По нашему мнению, ставка Федрезерва в 1К23 достигнет пика на уровне 4,75% и ожидания, что в дальнейшем она будет снижаться, создадут позитивный фон для золота", - отмечают они в комментарии.

Кроме того, по прогнозам экспертов инвестбанка, в следующем году доходность 10-летних гособлигаций США снизится до 3%, а доллар ослабеет до 1,11 за евро, что окажет фундаментальную поддержку желтому металлу. Во 2П23 ситуация может стать особенно благоприятной, так как ФРС, скорее всего, начнет сигнализировать о скором снижении процентных ставок, указывают аналитики.

"Золото в последние недели торгуется выше $1800 за тройскую унцию на фоне ослабления доллара и благоприятной макроэкономической конъюнктуры. Тем не менее полагаем, что его средняя цена в 2023 году составит $1730. Однако, если инфляция в США будет ускоряться, Федрезерву, вероятно, придется занять более жесткую позицию, чем ожидает рынок, и это будет негативным сценарием для золота", - пишут эксперты в обзоре.

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