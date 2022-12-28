.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно продолжение давления на акции NIO в ближайшее время - Инвестбанк Синара
.
28 декабря 2022 года 16:14
Вероятно продолжение давления на акции NIO в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно продолжение давления на акции китайского производителя электромобилей NIO в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Эмитент снизил план поставок автомобилей на 4К22 на 14%: с 43-48 тысяч штук до 39 тысяч штук из-за ограничений в цепочках поставок в связи с заболеваемостью COVID-19 в Китае. На наш взгляд, снижение стоимости акций компании на 10,8% в среду на бирже в Гонконге не до конца учитывает негативный характер новости", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-NIO-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
28 декабря 2022 года 19:46
Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам среды, участники рынка закрывают позиции перед новогодними каникулами
Москва. 28 декабря. Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине после завершения налогового периода декабря и перед новогодними каникулами. читать дальше
.28 декабря 2022 года 19:43
Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ в среду просел по индексам на фоне подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; лидерами снижения выступили бумаги финансовых компаний, при этом поддержку индексу Мосбиржи оказало ослабление рубля. читать дальше
.28 декабря 2022 года 19:15
Москва. 28 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне наметившейся ценовой стабилизации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства бумаг расширились. читать дальше
.28 декабря 2022 года 19:05
Акции IT-компаний и потребсектора РФ лучше всего защищены от внешних и внутренних экономических рисков - "Тинькофф Инвестиции"
Акции IT-компаний и потребительского сектора РФ лучше всего защищены от внешних и внутренних экономических рисков, отмечается в аналитическом материале "Тинькофф Инвестиций". Эксперты отметили факторы привлекательности инвестирования в российский рынок в 2023г: - Высокая доля частных инвесторов... читать дальше
.28 декабря 2022 года 18:31
ЦБ РФ перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году и доведет уровень ключевой ставки до 8,5-9,0% годовых к концу 2023г, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Несмотря на то, что Банк России на минувшем заседании в декабре вновь сохранил ставку без изменений (7,5%)... читать дальше
.28 декабря 2022 года 18:00
отовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах может опуститься ниже $800 за 1 тыс. кубометров уже к концу текущей торговой недели, а затем продолжить коррекцию до $600-700 на фоне снижения потребления и погоды в Европе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Настоящее... читать дальше
.28 декабря 2022 года 17:28
ставка на дивиденды, говорится в материале аналитиков Sber CIB. "Эмитент единственный среди золотодобытчиков выплатил дивиденды в 2022 году. В долгосрочной перспективе "Селигдар" сможет удвоить объем добычи желтого металла за счет разработки месторождения Кючус в Якутии (руда на этом месторождении... читать дальше
.28 декабря 2022 года 17:04
Покупки на рынке акций Китая пока лучше совершать с кратко- и среднесрочным горизонтом - БКС Экспресс
Инвестиции на китайском рынке акций в настоящее время лучше совершать с краткосрочным и среднесрочным горизонтом удержания, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский. "Китайское направление, безусловно, стоит рассматривать для инвестирования, но сохраняю рекомендацию о том, что инвесторам... читать дальше
.28 декабря 2022 года 16:39
Прогноз средней цены золота на 2023 год составляет $1730 за тройскую унцию, сообщается в аналитическом материале SBer CIB. "Цены на золото в 4К22 достигали минимума в $1616 за унцию, а короткие позиции трейдеров были самыми значительными с конца 2018 года. То есть управляющие фондами негативно... читать дальше
.28 декабря 2022 года 15:50
Рубль днем заметно дешевеет к доллару и евро, участники рынка закрывают позиции перед новогодними каникулами
Москва. 28 декабря. Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине после завершения налогового периода декабря и перед новогодними каникулами. читать дальше
.28 декабря 2022 года 15:47
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку евро и ждут возврата курса пары EUR/USD ниже уровня 1,0 в первом квартале следующего года. "Пара EUR/USD в декабре, вопреки нашим ожидания ее снижения, обновила максимумы и торговалась в диапазоне 1,05-1,07. Во многом такая... читать дальше
.28 декабря 2022 года 15:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целью $395 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $333,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отчет Mastercard показал, что розничные... читать дальше
.28 декабря 2022 года 15:06
Акции Tesla останутся под давлением в краткосрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банк Синара" Ирина Фомкина. "Инвесторы негативно восприняли новость о том, что компания приостановила производство автомобилей на своем крупнейшем заводе в Шанхае, - пишет эксперт. - Мы считаем, что... читать дальше
.28 декабря 2022 года 14:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 8700 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 7500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики полагают, что сохраняющийся... читать дальше
.28 декабря 2022 года 14:25
Sber CIB понизил целевую цену привилегированных акций "Транснефти" до 130 тыс. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестбанка. "Привилегированные акции "Транснефти" с начала года подешевели больше, чем в среднем бумаги нефтегазового сектора. В основном это связано... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.