Вероятно продолжение давления на акции NIO в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение давления на акции китайского производителя электромобилей NIO в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Эмитент снизил план поставок автомобилей на 4К22 на 14%: с 43-48 тысяч штук до 39 тысяч штук из-за ограничений в цепочках поставок в связи с заболеваемостью COVID-19 в Китае. На наш взгляд, снижение стоимости акций компании на 10,8% в среду на бирже в Гонконге не до конца учитывает негативный характер новости", - пишут эксперты в комментарии.

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