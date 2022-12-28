Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 6500 руб. за штуку на конец 2023 года, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Котировки акций "ЛУКОЙЛа" с начала года снизились меньше, чем у большинства других компаний сектора. В основном это было связано с тем, что участники рынка ожидали от "ЛУКОЙЛа" высоких дивидендов. В декабре Лукойл выплатил рекордный совокупный объём дивидендов за 2П21 и 1П22: они составили в общей сложности 793 руб. на акцию - дивидендная доходность более 17%. Мы ожидаем, что финальные дивиденды за 2022 год (за 2П22) могут составить до 620 руб. на акцию в зависимости от изменения оборотного капитала. Дивидендная доходность может составить до 15%", - пишут эксперты Sber CIB.

На их взгляд, преимуществом компании является наличие крупных модернизированных НПЗ в России. Современные НПЗ в России, производящие продукты с высокой добавленной стоимостью, не подвержены риску снижения загрузки в случае логистических проблем с экспортом российской нефти.

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